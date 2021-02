La série Realme GT arrive bientôt avec des spécifications haut de gamme et une construction premium

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rejoignant ses collègues fabricants chinois au MWC de Shanghai, Realme a annoncé aujourdhui le lancement dune nouvelle plate-forme dappareils phares puissants à partir de mars.

La gamme GT de Realme se situera dans le milieu de gamme haut de gamme de son portefeuille de produits et comprendra un appareil de premier plan alimenté par le processeur Snapdragon 888 .

Pour la gamme GT, ce nest pas seulement une question de performances. Realme - lancienne sous-marque Oppo - veut sortir des téléphones qui semblent bien aussi.

Son téléphone phare GT présentera un design contrasté bicolore à larrière et utilisera un cuir vegan doux et de couleurs vives.

Pour que le cuir vegan sadapte correctement à larrière - et forme une bonne étanchéité avec la bande sans cuir `` aller plus vite - Realme a utilisé un processus de moulage personnalisé. De cette façon, vous ne devriez pas voir de lèvres ou de séparation entre les deux.

Le fabricant affirme quil a même amélioré la texture et la sensation de son cuir végétalien pour le rendre plus doux et plus agréable au toucher, ainsi que pour montrer des couleurs plus vives.

En interne, la chaleur du Snapdragon 888 est gérée par un système de refroidissement VC en acier inoxydable repensé pour garantir que votre téléphone fonctionne rapidement et efficacement, même sous une charge lourde.

Pas beaucoup plus de détails ont été partagés sur les modèles de téléphone spécifiques, mais Realme présente cela comme le début dune soi-disant `` stratégie double phare .

Il imagine ces téléphones comme étant à la fois puissants et excellents.

De plus, Realme dit quil utilisera à la fois les plates-formes 5G phares Snapdragon et MediaTek Dimensity dans sa gamme.

Realme était lune des marques à la croissance la plus rapide en 2020, et il est facile de comprendre pourquoi. Ses téléphones offrent régulièrement un rapport qualité-prix incroyable, offrant dexcellentes spécifications et des performances à des prix très raisonnables.

Pour 2021, il tentera de sappuyer sur cette réputation en proposant des téléphones avec une touche plus premium et des appareils photo très performants.

La gamme GT de Realme sera lancée le 4 mars, alors restez à lécoute pour plus de détails dans une semaine environ.

