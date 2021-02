Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus dannoncer son intention de déployer sa technologie de recharge rapide auprès des entreprises partenaires , Oppo a également rejoint le groupe des premiers fabricants pour annoncer une technologie de recharge aérienne sans fil.

En bref, cela signifie une charge sans fil où le téléphone na pas besoin dêtre en contact avec le socle ou le socle de charge sans fil.

La charge aérienne sans fil du fabricant a été démontrée sur le téléphone concept Oppo X 2021. Lappareil peut charger à moins de 10 cm de son tapis de chargement à un taux de 7,5 W, similaire aux vitesses et à la puissance disponibles sur la charge sans fil standard basée sur Qi de liPhone.

Cette portée de 10 cm sera probablement le plus gros obstacle à ce décollage de manière majeure. Du moins, dans son état actuel. Bien que vous nayez pas besoin davoir le téléphone sur sa base de chargement, vous devez toujours être très proche pour quil fonctionne.

De plus, dans la vidéo pratique (captures décran que nous avons incluses ici et disponibles à regarder sur le site MWC 2021 dOppo ), vous pouvez voir que la personne tient délibérément le téléphone par ses bords, sans bloquer du tout la surface arrière.

Oppo a présenté pour la première fois son concept de téléphone enroulable lors de sa propre journée Inno vers la fin de 2020 , et sa dernière annonce ajoute à la nature innovante de lappareil.

Avec son écran extensible flexible et sa charge sans fil, ce téléphone (ou `` dispositif décran comme lappelle Oppo), est là pour montrer ce qui est techniquement possible avec la technologie disponible aujourdhui.

Bien sûr, Oppo nest pas le premier fabricant de téléphones à annoncer un produit de recharge dair sans fil.

Xiaomi a récemment annoncé sa propre technologie Mi Air Charge et, contrairement à la technologie dOppo, elle ne peut fournir que 5W de puissance. Cependant, il a une portée beaucoup plus longue de 5 mètres.

De même, Motorola a présenté sa propre solution de charge dair basée sur le Qi, qui a été démontrée fonctionnant à des distances allant jusquà 100 cm . Bien que tout ce qui bloque la ligne de vue semble arrêter la charge avec cette solution particulière.

Clairement donc, avec sa portée de 10 cm, la technologie dOppo est encore loin dêtre la solution de recharge dair dont nous rêvons depuis des années où vous pouvez vous tenir nimporte où dans une pièce avec votre appareil et avoir la batterie rechargeable.

Cependant, ce nest que très tôt et ce nest que le début de ce qui est possible à mettre en œuvre dans nos smartphones. Nous pensons que le paysage dans seulement 12 mois pourrait sembler très différent et beaucoup plus prometteur.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Rik Henderson.