La date de lancement de la série Oppo Find X3 et les informations de précommande divulguées

(Pocket-lint) - La prochaine série de téléphones d Oppo , l Oppo Find X3 , est apparemment presque prête à être annoncée et lancée.

Oppo na pas officiellement révélé la date de lancement de la prochaine série de téléphones, mais Jon Prosser , qui a un bilan médiocre, a récemment prétendu savoir quand vous pourrez enfin mettre la main sur la série Find X3. Le pronostiqueur a déclaré que les combinés de nouvelle génération dOppo seraient mis en vente le 14 avril 2021, après une révélation du 11 mars 2021, et que vous pouvez vous attendre à les précommander à partir du 31 mars 2021.

Gardez à lesprit quOppo a laissé entendre via Weibo que sa nouvelle série Find X3 fera ses débuts lors dun événement en mars 2021.

Oppo Find X3 Pro, Lite et Neo



- Annonce: 11 mars

- Pré-commande: 31 mars

- Lancement: 14 avril pic.twitter.com/s7kf9thmD2 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 février 2021

Oppo est lun des plus grands fabricants de téléphones chinois au monde et sa gamme Find X est son offre phare. La série Oppo Find X2 de lannée dernière sest détachée du Find X de première génération (qui ne comprenait quun seul appareil) en proposant quatre téléphones différents: le standard, le Find X2 Pro, le Find X2 Lite et le Find X2 Neo. Cette année, la société devrait lancer au moins trois nouveaux smartphones: Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite.

Un Find X3 standard a également été répandu.

Le Find X3 Pro de 6,7 pouces et le Find X3 Neo de 6,7 pouces devraient tous deux présenter des écrans incurvés bord à bord, tandis que le Find X3 Lite de 6,4 pouces devrait arborer un écran plat. Les trois téléphones auront probablement une découpe dans le coin supérieur gauche de lécran, selon les fuites.

Pour plus de fuites et de rumeurs sur la série Find X3 dOppo, consultez le guide de résumé de Pocket-lint ici.

Écrit par Maggie Tillman.