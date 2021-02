La technologie de charge rapide dOppo sera bientôt dans les produits Anker et les voitures VW

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a annoncé quil étendrait sa technologie de charge flash VOOC au- delà de ses propres produits de marque et déploierait bientôt une extension à dautres marques.

Cela ne signifie pas que vous allez soudainement voir Samsung ou Apple adopter la technologie, mais cela signifie que plus dendroits où vous branchez votre téléphone profiteront des temps de recharge ultra rapides de votre téléphone Oppo.

Parmi les partenaires annoncés lors de lévénement de presse figuraient Anker et FAW-Volkswagen.

Cela signifie quAnker lancera prochainement des produits compatibles VOOC et Oppo Flash Charge, tels que des batteries et des adaptateurs secteur.

Lidée est que si vous avez lun de ces nouveaux packs de batteries Anker, vous pouvez obtenir les mêmes vitesses de charge rapides fulgurantes pendant que vous êtes en déplacement que lorsque vous êtes à la maison branché sur un chargeur VOOC.

De même, les voitures Audi et VW fabriquées en Chine auront VOOC intégré, permettant aux utilisateurs de téléphones Oppo de se recharger rapidement dans leurs voitures. Oppo na pas mentionné si les voitures fabriquées en Europe ou aux États-Unis bénéficieraient également de la technologie, mais pour le moment, cela ne semble pas probable.

Divers autres partenariats verront la technologie intégrée dans des environnements industriels et également câblée dans les bâtiments et les lieux de travail.

Au fil des ans, la recharge VOOC dOppo a ouvert la voie en termes de vitesse et defficacité.

La dernière version disponible dans ses smartphones est le Super VOOC 65W qui peut remplir complètement la batterie dun téléphone en un peu plus dune demi-heure.

Il a également annoncé un adaptateur de charge Flash de 125 W, mais ne la pas encore implémenté dans un smartphone disponible dans le commerce. Ce chargeur pourrait remplir complètement une batterie vide en seulement 20 minutes.

La technologie dOppo utilise un certain nombre de protections pour garantir que votre batterie ne soit pas endommagée lors du remplissage rapide.

En utilisant un certain nombre de thermomètres internes et un système de chargeur et de câble qui dissipe la chaleur, les téléphones Oppo dotés de la technologie peuvent se remplir très rapidement, même lorsquils sont utilisés pour des jeux ou pour regarder des vidéos.

Pour les téléphones comme le Find X2 Pro , ce sera génial davoir une batterie à transporter avec nous qui, nous le savons, ne posera pas de problème

Écrit par Cam Bunton.