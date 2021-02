Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De retour à la fin de 2020, nous avons signalé des fuites dimages de lOppo Find X3 Pro . Selon GSMArena, davantage dinformations ont été révélées sur le combiné phare, à la suite de références apparaissant sur une plateforme de test cloud.

En plus de la configuration inhabituelle de quatre caméras - que nous avions déjà vue à partir de ces images divulguées - le Find X3 Pro serait équipé du processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 888. Cela vaut certainement le badge phare.

Ces résultats de tests ont également révélé dautres spécifications. À savoir que lécran OLED de 6,7 pouces (selon la rumeur) aura une résolution de 1440 x 3216, ce qui pourrait lire étrangement - pourquoi les 216 pixels? - mais cest parce quil sintègre dans un format dimage 19,5: 9, ce qui est très tendance. On dit également que lécran a un taux de rafraîchissement adaptatif, jusquà 120 Hz, pour permettre des expériences super fluides.

Il y a aussi plus dinformations sur la caméra, lunité principale a déclaré quelle produirait des résultats de 16 mégapixels - si elle utilise un traitement quatre en un qui suggérerait un capteur de 64 mégapixels - et lobjectif déjà signalé sur un objectif "microscope" 25x, qui, espérons-le , sera un objectif de type macro utilisable pour les gros plans. Les deux autres unités de la configuration quad ne sont pas détaillées, mais on sattend à ce que deux capteurs de 50 mégapixels prennent en charge différents niveaux de zoom.

Alors que nous entrons en février, on sattend à ce que le Find X3 Pro soit révélé à la fin du mois - peut-être en accord avec le Mobile World Congress, Shanghai - pour une date darrivée en mars.

Écrit par Mike Lowe.