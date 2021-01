Oppo Find X3: Rumeurs, date de sortie, spécifications et fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lannée dernière, Oppo a publié sa série Find X2, et maintenant, son successeur, la série Oppo Find X3 , a commencé à fuir.

Oppo est lun des plus grands fabricants de téléphones chinois, et sa ligne Find X est son offre phare. La série Oppo Find X2 sest détachée du Find X de première génération (qui ne comprenait quun seul appareil) en proposant quatre téléphones différents: le standard, le Find X2 Pro, le Find X2 Lite et le Find X2 Neo. Donc, tout cela nous amène à nous demander à quoi sattendre de lOppo Find X3. Voici donc un aperçu de toutes les fuites jusquà présent.

Oppo a déjà laissé entendre via Weibo que la série Find X3 arrivera à un événement en mars 2021. Bien que la plupart des téléphones suivent les calendriers de sortie annuels, on ne peut pas en dire autant pour les deux dernières générations dOppo Find. Le premier a atterri à la mi-2018, tandis que le second est arrivé deux ans après.

Oppo na pas encore confirmé les informations de prix. Mais le prix de la série Find X2 varie de 399 £ (environ 530 $) pour le Find X2 Lite à 1099 £ (environ 1450 $) pour le Find X2 Pro. Il est prudent de supposer que le Find X3 tombera dans ces deux prix, en fonction du modèle et des spécifications.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les fuites, rumeurs et fonctionnalités confirmées jusquà présent.

Leaker Evan Blass , qui a un bilan incroyable, a récemment détaillé laffichage du Find X3 Pro. Il a dit que ce serait un écran de 6,7 pouces (1440 x 3216), avec un 525ppi et un "système de gestion des couleurs Full-path" (plus ci-dessous). Le téléphone aura probablement une fréquence dimages dynamique adaptative de 10 Hz à 120 Hz et sera en mesure dafficher les images capturées par son réseau de quatre caméras dans 1,07 milliard de couleurs, a déclaré Blass.

Digital Chat Station, un leaker avec un bilan médiocre, a publié sur Weibo quun téléphone Oppo phare à venir au premier trimestre de 2021 avec un chipset Snapdragon 875 (ce que lon pensait appeler le 888), des capacités de charge rapide , un appareil photo à double objectif et un écran de résolution 3K avec un taux de rafraîchissement élevé. Alors que la caméra à double objectif serait une rétrogradation pour un modèle Pro, sa revendication daffichage 3K saligne.

1/2 Oppo

Lors de lInno Day 2020 en novembre , Oppo a annoncé une mise à niveau significative pour sa prochaine série phare.

La prochaine série Oppo Find X3 prendra en charge la gamme complète de couleurs DCI-P3 et la profondeur de couleur de 10 bits pour la «capture, le stockage et laffichage», ce qui signifie quelle reproduira des couleurs plus précises. Oppo appelle ce nouveau système le «Complet -système de gestion des couleurs de chemin ". La société a également confirmé quelle passera dun écran 8 bits natif à un écran 10 bits natif pour sa prochaine série de téléphones phare.

Dans le cadre de cette annonce complète, Oppo a détaillé une nouvelle fonctionnalité pour ceux qui souffrent dun déficit de vision des couleurs: Color Correction Solution 2.0. Il est construit sur le mode de correction des couleurs par défaut dAndroid dans les paramètres daccessibilité. Il ira au-delà des trois options de couleur et offrira une plus grande flexibilité dans la correction des couleurs afin que les utilisateurs puissent personnaliser davantage leurs écrans en fonction de leurs préférences ou de leurs besoins visuels.

GSMArena a affirmé en décembre 2020 quOppo avait déjà confirmé par un communiqué de presse que son prochain produit phare utilisera le chipset Snapdragon 888 compatible 5G. Cependant, la société na pas mentionné le nom du Find X3. Cela dit, lOppo Find X3 - ou peut-être le modèle Pro - équipé dun chipset Qualcomm avec le niveau de performance Snapdragon 888, 12 Go de RAM et Android 11 est récemment apparu Geekbench.

Sur Geekbench, il portait le nom de modèle CPH2173. Le Find X2 de lannée dernière portait le nom de modèle CPH2023, tandis que le Find X2 Pro avait CPH2025.

Si vous avez besoin de plus de preuves, la série Oppo Find X3 pourrait offrir Snapdragon 888, Evan Blass a déclaré quil sattendait à ce que le modèle Pro le présente. Blass, qui est un fuyant notoire, a affirmé que Find X3 Pro exécuterait également ColorOS 11 basé sur Android 11 - ce que les dépôts de la FCC ont également révélé.

LOppo Find X3 Pro a été repéré sur le site Web de certification FCC en janvier 2021 par 91Mobiles et portait le numéro de modèle CPH2173. Cette découverte semble confirmer que le produit phare haut de gamme de lOppo sera alimenté par le SoC Snapdragon 888 et dispose de 12 Go de RAM.

Leaker Evan Blass a détaillé en détail le Find X3 Pro.

Il a déclaré que nous devrions nous attendre à une paire de capteurs dimage Sony IMX766 de 50 mégapixels (modules grand angle et ultra-large), ainsi quà des caméras téléobjectif 13MP (zoom optique 2x) et macro 3MP (zoom 25x). Ce dernier module peut avoir des lumières autour de sa lentille.

Leaker Evan Blass a bien sûr divulgué dautres spécifications Find X3 Pro, comme le fait quil inclura une batterie à deux cellules 4500mAh avec prise en charge à la fois de la charge filaire SuperVOOC 2.0 de 65 watts et de la charge sans fil VOOC Air de 30 watts. La fiche technique Find X3 Pro repérée sur le site Web de la FCC a en fait révélé quil serait livré avec une configuration à double batterie: lune est une capacité de 2200 mAh et lautre est une unité de 2250 mAh.

Cela se combine pour offrir une capacité de 4450 mAh. La liste FCC confirme en outre que le produit phare Find X3 Pro haut de gamme prendra en charge une charge rapide de 65 W.

En termes de design, Leaker Evan Blass a déclaré que lOppo Find X3 Pro aura une épaisseur de 8 mm et pèsera environ 190 grammes. Lécran et «les dos en verre en forme de glaçure céramique ou en verre dépoli mat» seront incurvés, a également déclaré Blass. Et il se lancera dans les couleurs noir et bleu, avec un modèle blanc à venir. Vous navez pas besoin de dépendre de votre imagination pour visualiser à quoi il ressemblera - car des images du combiné ont fait surface (voir ci-dessus)

Laspect fini est cependant un peu particulier, car il ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Lunité de caméra est cependant le véritable objectif. Cest une telle fonctionnalité qui sépare la série Find en tant que produit phare des appareils Reno de niveau intermédiaire dOppo.

Étant donné que seul lOppo Find X3 Pro a fui jusquà présent, cest difficile à dire. Nous navons entendu aucune nouvelle spécifique sur Oppo Find X3, mais il y a une fuite qui suggère quOppo travaille sur un téléphone avec le chipset Snapdragon 870, qui serait probablement une version `` allégée ou standard sans le 888 haut de gamme. Cest peut-être le Find X3 ou un autre appareil moins équipé de la série. Cest difficile à dire avec si peu de choses à faire.

Voici tout ce que nous avons entendu sur les modèles Oppo Find X3 jusquà présent.

Les spécifications Oppo Find X3 Pro sont apparues sur le site Web de certification FCC , révélant la batterie, la charge rapide, etc.

Oppo a partagé un nouveau message sur Weibo qui dit "Impossible Surface, Rendez-vous en mars", révélant quil a prévu un événement de lancement en mars.

Des images du combiné ont fuité en ligne, comme présenté par Voice.

Le prochain Oppo Find X3 (ou peut-être X3 Pro) est apparu sur Geekbench .

Evan Blass a publié un rapport détaillant le prochain Find X3 Pro. Il a indiqué que la société améliorera lécran et la caméra, ainsi que la conception, les performances, la batterie, la charge et dautres fonctionnalités. Le lancement du téléphone est prévu dans quelques mois, a déclaré Blass.

Digital Chat Station a publié sur Weibo quun téléphone phare à venir au premier trimestre 2021 aura un chipset Snapdragon 875 haut de gamme, un écran de résolution 3K avec un taux de rafraîchissement élevé, une charge rapide et juste un appareil photo à double objectif.

Le 870 de Qualcomm sera une puce plus abordable, et Digital Chat Station a révélé quOppo développe un téléphone qui lutilisera.

Écrit par Maggie Tillman.