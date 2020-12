Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plus tôt cette année, Oppo a publié sa série phare Find X2, et maintenant, son successeur, l Oppo Find X3 Pro , a commencé à fuir.

Evan Blass a publié un rapport détaillant le prochain Find X3 Pro. Il a indiqué que la société améliorera lécran et la caméra, ainsi que la conception, les performances, la batterie, la charge et dautres fonctionnalités. Le lancement du téléphone est prévu dans quelques mois, a déclaré Blass, entre le premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de lannée prochaine.

Le Find X3 Pro, qui aurait pour nom de code Fussi, devrait comporter un chipset Snapdragon 888 5G, un écran 6,7 pouces (1440 x 3216) avec 525ppi et un "système de gestion des couleurs à chemin complet". Le téléphone aura probablement une fréquence dimages dynamique adaptative de 10 Hz à 120 Hz et sera en mesure dafficher les images capturées par sa matrice de quatre caméras dans 1,07 milliard de couleurs.

Oppo pourrait même promouvoir le téléphone avec un slogan comme "Awaken Color" afin de se concentrer sur sa prise en charge des couleurs 10 bits.

Dautres spécifications, en plus du Snapdragon 888 compatible 5G, incluent une batterie à deux cellules 4500mAh avec prise en charge à la fois de la charge filaire SuperVOOC 2.0 de 65 watts et de la charge sans fil VOOC Air de 30 watts. De plus, il existe un module NFC avec une antenne double corps.

En ce qui concerne cette matrice de quatre caméras, attendez-vous à une paire de capteurs dimage Sony IMX766 de 50 mégapixels (modules grand angle et ultra-large), ainsi quà des caméras téléobjectif 13MP (zoom optique 2x) et macro 3MP (zoom 25x). Ce dernier module peut avoir des lumières autour de sa lentille.

En termes de design, lOppo Find X3 Pro aurait une épaisseur de 8 mm et un poids denviron 190 grammes. Lécran et "les dos en verre en forme de glaçure céramique ou en verre dépoli mat" seront incurvés, a déclaré Blass. Et il se lancera dans les couleurs noir et bleu, avec un modèle blanc à venir.

Enfin, Blass, qui est un fuyant notoire avec un excellent bilan, a déclaré que Find X3 Pro exécutera ColorOS 11 basé sur Android 11.

Écrit par Maggie Tillman.