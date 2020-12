Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La course aux armements est bien réelle, en termes dappareil photo pour smartphone - nous commençons à sortir de la phase où chaque grand téléphone est doté dune unité de caméra et dun système similaires. Nous avons vu des combinés avec des caméras rabattables, des prises de vue à selfie contextuelles et il semble que des objectifs sous-écran pourraient également être au coin de la rue.

Maintenant, Oppo a légèrement incliné la main, nous laissant voir quil travaille entièrement sur une autre tactique - une unité de caméra qui peut être complètement détachée de son smartphone. La mise en garde claire à ce stade est que cela prend la forme dun dépôt de brevet auprès de lOffice mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), plutôt que dun concept de travail ou dun modèle annoncé.

Le brevet montre une conception intrigante qui a un module de caméra qui peut être retiré du smartphone qui le loge, avec son propre petit connecteur USB-C lui permettant dêtre fixé en place. Ce connecteur semble également permettre une conception dans laquelle le module pourrait être branché sur le port de charge du téléphone pour se transformer en une unité selfie en cas de besoin. Le connecteur peut même apparemment être placé à différents angles pour vous permettre de prendre des photos de plusieurs façons.

De plus, la caméra aurait apparemment sa propre batterie autonome et la possibilité de se reconnecter à votre téléphone via Bluetooth, Wi-Fi ou NFC sans fil, ce qui signifie que vous pourriez même lutiliser comme caméra à distance, pour rechercher et activer. lobturateur à laide de lécran du téléphone.

Comme cest souvent le cas, il vaut la peine de répéter quun brevet est loin de confirmer que cela arrivera un jour sur le marché ou vaut le temps pour Oppo de construire, mais cest néanmoins un exemple intéressant de la façon dont les fabricants cherchent à garder les choses fraîches et à en trouver de nouvelles. offres en matière de photographie sur smartphone.

Écrit par Max Freeman-Mills.