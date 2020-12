Oppo dit que son téléphone basé sur Qualcomm Snapdragon 888 sera un nouveau Find X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Qualcomm a lancé hier sa nouvelle plate-forme téléphonique phare Snapdragon 888 et nous attendons plus de détails à ce sujet aujourdhui. Oppo était lun des noms mentionnés comme étant impliqué et maintenant, la société a été en contact avec nous pour nous dire que le téléphone sera une nouvelle version du produit phare Find X.

Comme tous les téléphones Snapdragon 888, il sera compatible 5G et sera lancé au premier trimestre de 2021. Ce nétait pas une énorme surprise que des noms comme Oppo, OnePlus, Motorola et Sony aient été mentionnés lors du lancement de Qualcomm car ils sont tous longs utilisateurs à terme des produits Snapdragon.

Oppo a également déclaré que le nouveau Find X comportera le système de gestion des couleurs Full-Path quil a lancé lors de son récent événement dinnovation Inno Day. Le système de couleur 10 bits signifie que le nouveau téléphone "repoussera les limites de laffichage et de la caméra" selon Oppo, mais nous devrons attendre plus de détails à ce sujet.

Lannonce dOppo vient juste après Motorola disant quil y aura une version phare de la série Moto G avec Snapdragon 888, Realme annonçant un téléphone appelé, simplement, Race et Xiaomi annonçant le Mi 11. Xiaomi affirme que ce sera le premier à avoir le nouveau matériel.

Les autres sociétés qui proposeront des appareils basés sur Snapdragon 888 sont Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Nubia, Sharp, Vivo et ZTE.

Écrit par Dan Grabham.