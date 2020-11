Oppo révèle un téléphone concept enroulable et des lunettes intelligentes AR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L Inno Day 2020 d Oppo a fait émerger une technologie vraiment intéressante. Et bien quil ne devienne peut-être pas disponible dans un produit commercialisé de sitôt, cela montre sur quoi lentreprise travaille en coulisse.

Lannonce la plus accrocheuse de la journée est sans aucun doute le concept de téléphone enroulable appelé Oppo X 2021. Plutôt que dutiliser un panneau daffichage flexible pour créer un téléphone pliable comme tout le monde, Oppo utilise son écran flexible pour cacher une partie de lécran à lintérieur. le corps du téléphone.

Si nécessaire, il existe un mécanisme qui permet à lécran de se dérouler et de sétirer dans un petit panneau de la taille dune tablette. Cet écran particulier passe de 6,7 pouces à 7,4 pouces, passant dun long rectangle à un design plus grand et plus carré.

La surface de lécran a été protégée avec un stratifié sur mesure pour sassurer quelle ne se raye pas facilement, et Oppo dit que le mécanisme qui permet le `` déroulement est également conçu pour durer.

Bien que ce soit certainement différent de la récolte actuelle de téléphones à écran flexible, Oppo nest pas la première entreprise à imaginer un écran déroulant dans un téléphone en expansion. En fait, TCL a montré son propre concept très similaire plus tôt dans lannée.

Parallèlement au téléphone en expansion, une nouvelle paire de lunettes AR Glass, les lunettes intelligentes dOppo, qui utilisent des écrans OLED pour projeter des informations dans votre champ de vision, est similaire en théorie à ce que lexpérience échouée de Google Glass tentait de réaliser, sauf dans une conception plus axée sur le style. .

Il dispose également dun double système de caméra fisheye pour reconnaître vos gestes et est rejoint par un capteur ToF et une caméra ordinaire.

Ils sont considérablement plus légers que la paire présentée à lInno Day 2019 et présentent un design repensé.

Il est peu probable que les nouvelles lunettes arrivent sur le marché de si tôt. Compte tenu de la dénomination `` 2021 , il est probablement sage de ne pas lattendre avant lannée prochaine au plus tôt. Cest si jamais vous pouvez lacheter.

En ce qui concerne le téléphone, il ne sera peut-être jamais commercialisé sous cette forme exacte, mais Oppo pourrait utiliser cette technologie décran à défilement dans un produit similaire. Après tout, cest une entreprise bien connue pour présenter diverses innovations bien avant leur arrivée sur des produits de consommation réels.

Écrit par Cam Bunton.