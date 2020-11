Oppo Inno Day 2020: comment et quand regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, Oppo organise un Inno Day où il lance de nouvelles technologies qui, éventuellement, arrivent sur le marché sous une forme ou une autre. Quil sagisse dune charge filaire et sans fil ultra-rapide, de nouvelles montres intelligentes, de téléphones conceptuels ou de lunettes intelligentes AR.

En 2019, par exemple, il a lancé ses premières lunettes intelligentes, mais a également montré une technologie de charge rapide qui peut faire passer la batterie de votre téléphone de 0 à 27% en seulement cinq minutes. Avant daugmenter la mise six mois plus tard avec un qui est deux fois plus rapide.

Cette année, cette tendance à lamélioration de la technologie de base devrait se poursuivre, et nous pourrions même apercevoir un appareil conceptuel, ou deux.

Pour 2020, le discours douverture de lInno Day aura lieu le 17 novembre. Il est diffusé depuis Shenzen et débutera à 16h00, heure locale, et durera environ 90 minutes.

Pour regarder dans votre fuseau horaire, consultez les heures ci-dessous:

Londres / Cardiff / Edimbourg - 8h00 GMT

Paris / Berlin / Barcelone - 9h00 CET

New York / Toronto - 03h00 HNE

San Francisco - 00h00 PST

Sydney - 19h00 AEDT

Bombay - 13h30 IST

La façon la plus simple de regarder est de rester ici, nous avons intégré le livestream en haut de cette page.

Il y a deux autres façons dêtre sûr de ne pas le rater, la première consiste à suivre Oppo sur Twitter . La société a annoncé quelle diffuserait en direct son annonce sur la plateforme de médias sociaux.

Vous pouvez également vous rendre sur la page d accueil dédiée à Oppo Inno Day sur le site Web de lentreprise.

Oppo a déjà confirmé quelques choses intéressantes que nous allons voir annoncées lors de lInno Day, et pas dune seule catégorie de produits.

Tout dabord, nous allons voir Oppo montrer ses propres téléphones équipés dun écran flexible. Dans son image daccroche sur Twitter, la société montre un appareil avec ce qui ressemble à un écran enroulable.

Nous avons exploré de nouvelles formes et formes.



Découvrez les sensations de votre prochain appareil le 17 novembre. Diffusion en direct sur Twitter à partir de 16h00 (GMT + 8). # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/18B5KExupS - OPPO (@oppo) 16 novembre 2020

Ceci est similaire - en théorie - à un concept présenté par TCL plus tôt dans lannée . Au lieu davoir un écran qui se plie en deux, il sétend en se déroulant de lintérieur du corps du téléphone.

En plus de cela, Oppo a déclaré quil publierait une mise à jour des lunettes AR de première génération quil a fait ses débuts à lInno Day 2019.

Parallèlement à ces deux produits, la société présentera une montre intelligente 5G et - comme dhabitude - une nouvelle technologie de charge flash rapide.

Écrit par Cam Bunton.