Oppo Find X2 Pro en cuir vegan orange obtient 240 £ déconomie dans loffre Prime Day

(Pocket-lint) - LOppo Find X2 Pro est lun de nos téléphones puissants préférés de lannée - cest un téléphone phare et il est livré dans une finition particulière qui le distingue vraiment: le cuir végétalien orange. Cela a toujours été cher, cependant, cest pourquoi cette offre Prime Day est passionnante.

Il y a une réduction massive de 240 £ sur le prix de vente conseillé, battant dautres offres, ce qui signifie que vous pouvez obtenir ce téléphone distinctif pour 859 £ - mais allez vite, car cette offre se termine aujourdhui.

LOppo Find X2 Pro dispose dun énorme écran OLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 2K nette. Il est alimenté par le rapide Snapdragon 865 avec 5G, offrant 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce téléphone est donc un monstre.

En plus de cela, il y a une batterie de 4260 mAh avec une charge de 65 W, ce qui signifie que vous pouvez la recharger en un éclair.

À larrière, il y a une paire de capteurs de 48 mégapixels pour les caméras principale et large, tandis que lobjectif périscope vous offre un zoom hybride 10x.

Mais ce que nous aimons le plus, cest la finition. Il ny a pas dautre téléphone qui ressemble à ça, avec sa finition orange vif. Cest une prime sans vergogne, ce qui rend cette offre encore plus attrayante.

Écrit par Chris Hall.