Oppo Reno 4 Pro vs Reno 4 vs Reno 4 Z: Quelle est la différence?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a lancé une nouvelle série de téléphones Reno 4 en Europe et contient trois modèles différents à des prix variables. Il sagit dun ensemble dappareils à trois niveaux, mais quobtenez-vous exactement pour votre argent?

Dans cette comparaison, nous passerons en revue les différentes spécifications et fonctionnalités pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. Bien sûr, cela pourrait simplement se résumer à un budget pour vous, auquel cas le choix sera assez simple.

Pour lire notre examen initial / pratique avec le Reno 4 Pro, vous pouvez vous rendre ici .

Reno 4 Pro: 159,6 x 72,5 x 7,6 mm - 172 g

Reno 4: 159,3 x 74 x 7,8 mm - 183 g

Reno 4Z: 163,8 x 75,5 x 8,1 mm - 184 g

Reno 4 Pro: verre bombé

Reno 4 et 4Z: verre plat

Le modèle Pro dOppo de la série Reno 4 présente une construction élégamment incurvée. Il y a 3D incurvé à lavant et à larrière, pour aider à donner au téléphone sa construction élégante et mince. Cest le téléphone le plus étroit, le plus fin et le plus léger de la gamme. Il est disponible dans une variété de dégradé bleu avec une finition douce Reno Glow, plus un Space Black brillant avec une couche arc-en-ciel et un motif monogrammé OP et une Green Litter limitée.

Le Reno 4 standard ne présente pas les mêmes courbes. Le verre à lavant est principalement plat et est légèrement plus large et plus épais que le Pro. Il vient également dans la finition Reno Glow, mais le Space Black na pas le motif monogrammé dessus.

Quant au Z, cest le téléphone le plus gros et le plus gros de la gamme. Il est nettement plus grand, plus épais et plus large, et son écran est beaucoup plus plat. Il dispose également dun capteur dempreintes digitales intégré sur le côté du téléphone, tandis que les deux autres utilisent des capteurs intégrés.

La conception du boîtier de la caméra du Z est assez intéressante, avec un panneau carré avec une protubérance diagonale en forme de pilule dans ce carré. Les deux autres ont un rectangle de verre plus élégant avec les trois caméras en ligne droite.

Reno 4 Pro: OLED 6,5 pouces 90 Hz - crête de 1100 nits

Reno 4: OLED de 6,4 pouces à 90 Hz - crête de 800 nits

Reno 4 Z: LCD 6,57 pouces 120 Hz - 400 nits de pointe

Les trois: résolution FullHD + (2400 x 1080)

Reno 4 Pro: découpe à un seul trou

Reno 4 et 4Z: double découpe

Les trois téléphones utilisent les mêmes panneaux de résolution: 1400 x 1080 (Full HD +), mais la composition exacte de ces panneaux est différente sur chacun deux.

Le Reno 4 Pro dispose dun panneau OLED à 90 Hz pouvant atteindre une luminosité maximale de 1100 nits et une gamme de couleurs DCI-P3 à 100%. Il se courbe sur les bords du téléphone et comporte une seule découpe pour la caméra selfie.

Le Reno 4 a également un panneau OLED à 90 Hz mais nest pas aussi lumineux. Il atteint une luminosité maximale de 800 nits et une gamme de couleurs NTSC de 96%. Il sagit dun écran plat et dune double découpe en forme de pilule pour la double caméra selfie dans le coin supérieur.

Quant au Reno 4 Z, il dispose dun écran LCD mais il est plus grand que les deux autres et dispose dun taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il atteint une luminosité maximale de 400 nits et une gamme de couleurs NTSC de 81,5%.

Il est donc clair quil y a une nette différence de qualité entre chacun des trois panneaux et montre où des mesures de réduction des coûts ont été prises sur les modèles moins chers.

Reno 4 et 4 Pro: processeur Snapdragon 765G (5G)

Reno 4 Z: processeur MediaTek Dimensity 800 (5G)

Variantes RAM / stockage: 12 Go / 256 Go - Reno 4 Pro 8 Go / 128 Go - Reno 4 8 Go / 128 Go - Reno 4 Z

Reno 4 Pro: batterie de 4000 mAh avec charge Super VOOC 2.0 de 65 W

Reno 4: batterie de 4020 mAh avec charge Super VOOC 2.0 de 65 W

Reno 4 Z: batterie de 4000 mAh avec charge de 18 W

Le Reno 4 et le Reno 4 Pro disposent du même processeur Snapdragon 765G, tandis que le modèle moins cher a le MediaTek Dimensity 800 . Cela signifie que tous les trois prennent en charge la 5G.

La capacité de la batterie est très similaire sur tous, avec le Pro et le Z dotés tous deux dune batterie de 4000 mAh et le Reno 4 ordinaire dune capacité de 4020 mAh.

Ce ne serait pas Oppo sans une charge rapide, et donc les deux modèles les plus chers ont tous deux la charge ultra-rapide Super VOOC 2.0 de 65 W. Cela signifie une charge à 100% en 35 minutes et de 0 à 66% en 15 minutes seulement. Le Reno 4 Z nutilise pas Super VOOC 2.0, à la place, il dispose dune charge rapide de 18 W, ce qui nest pas aussi rapide.

Le stockage et la composition de la RAM sont les mêmes sur le Reno 4 Z que sur le Reno 4. Cela signifie que vous obtenez 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sur les deux. Le Pro augmente la mise avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Tous les trois utilisent la RAM LPDDR4x et le stockage flash UFS 2.1.

Triple caméra Reno 4 Pro: 48MP primaire f / 1.7 primaire avec OIS 12MP Ultra Night ultra grand angle f / 2.2 `` objectif vidéo Objectif téléobjectif 13MP zoom hybride 5x f / 2.4

Triple caméra Reno 4: Appareil photo principal 48MP f / 1,75 Objectif ultra grand angle f / 2.2 8MP Objectif mono (n & b) 2MP

Caméra quad Reno 4 Z: Caméra principale f / 1.7 48MP Objectif grand angle f / 2.2 8MP Objectif à filtre monochrome 2MP portrait vintage Objectif portrait monochrome 2MP



Les trois caméras ont des configurations multi-caméras, mais ce nest que le Pro qui na que des caméras utiles, il ne sagit pas seulement dajouter des caméras pour les caméras. Il dispose dun appareil photo principal régulier de 48 mégapixels avec OIS, ainsi que dun appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec des capacités ultra-nocturnes pour la vidéo en basse lumière. Le troisième est un zoom téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom jusquà 5x.

Avec le Reno 4 ordinaire, vous obtenez le même capteur principal, mais une résolution inférieure de 8 mégapixels ultra-large qui ne présente pas la même fonction ultra-nocturne pour la prise de vue de nuit. Le troisième est juste un capteur noir et blanc basse résolution.

Quant au Reno 4 Z, il utilise un capteur de 48 mégapixels dans lappareil photo principal, mais ce nest pas le même capteur Sony haut de gamme. Il est rejoint par un appareil photo ultra-large avec un capteur de 8 mégapixels et deux capteurs monochromes de 2 mégapixels.

Reno 4 Pro: 699 £

Reno 4: 499 £

Reno 4 Z: 329 £

Sans surprise, cest le Reno 4 Pro qui est le plus cher des trois. Il pousse sur des prix premium avec un prix de 699 £. Le Reno 4 coûte 200 £ moins cher à 499 £, tandis que le Reno 4 Z coûte 329 £.

Les trois produits sont disponibles à la vente à partir du 15 octobre.

En regardant les caractéristiques et la conception, il est clair que le Reno 4 Pro est le plus haut de gamme des trois. En fait, tout crie `` phare , sauf peut-être le processeur Snapdragon série 700 à lintérieur. Mais cest un processeur solide et rapide dans tous les téléphones sur lesquels nous lavons testé jusquà présent. Cest un téléphone élégant et charmant avec toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter. Cest quelque chose à considérer si vous voulez un téléphone de type phare, mais que vous navez pas 1000 £ à dépenser pour un.

Quant au Reno 4, cest votre mid-ranger classique avec beaucoup de bonnes spécifications. Il nest pas aussi élégant et na pas la même qualité dans le département de la caméra, mais il est tout aussi puissant et dispose de la même charge ultra-rapide. Cest un bon compromis si le prix Pro proche de 700 £ est un peu trop élevé.

Quant au Z, cest le téléphone de niveau inférieur. Cela réduit beaucoup la qualité de la caméra, de lécran et de la construction. Pourtant, avec la 5G et un écran 120 Hz au prix de 329 £, vous obtenez une bonne affaire pour votre argent.

Écrit par Cam Bunton.