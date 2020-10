Événement de lancement de lOppo Reno 4 5G euro: comment regarder et suivre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo organise le lancement européen de son prochain téléphone premium, lOppo Reno 4, lors dun événement en ligne aujourdhui, jeudi 1er octobre.

Vous pourrez le regarder en direct en ligne.

Lévénement Oppo débutera à 9h30 BST (heure locale de Londres) le jeudi 1er octobre. Voici les différentes heures locales dans le monde:

9h30 Londres

10h30 Paris, Madrid, Berlin

11h30 Moscou

Lévénement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube dOppo UK - nous lavons intégré ci-dessus pour que vous puissiez le regarder.

Vous pouvez également suivre lévénement en utilisant le hashtag # OppoReno4 sur Twitter.

Oppo a déjà lancé le téléphone en Chine, nous avons donc une assez bonne idée à quoi nous attendre - certainement une version 4G standard et une version 5G, également en plus dun Oppo 4 Pro.

Tous utilisent le matériel Qualcomm Snapdragon 720G et offrent jusquà 128 Go de RAM avec quatre caméras et des écrans de 1080 x 2400 pixels. Ils exécutent tous ColorOS dOppo, basé sur Android. Nous avons récemment couvert tout ce que vous devez savoir sur la version du logiciel basée sur Android 11 - ColorOS 11 .

Écrit par Dan Grabham.