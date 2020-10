La série de milieu de gamme Reno 4 dOppo arrive au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a annoncé quil apportait sa série Reno 4 au Royaume-Uni, sous la forme de Reno 4, Reno 4 Pro et Reno 4 Z. Les trois téléphones présentent des spécifications et des prix différents, mais ils sont tous destinés au milieu. marché de la gamme.

Les deux meilleurs téléphones de cette gamme sont le Reno 4 et le Reno 4 Pro. Comme beaucoup dautres mid-rangers , ils sont tous deux alimentés par le Snapdragon 765G, ce qui signifie que nous devrions voir des niveaux de performances élevés et une prise en charge de la 5G.

Ces deux téléphones se ressemblent lorsque vous les regardez de larrière. Ils ont un boîtier triple caméra similaire dans le coin supérieur droit, construit à partir dun verre brillant.

En ce qui concerne ce dos en verre lui-même, Oppo a développé un nouveau processus de fabrication pour créer la finition bleue froide Reno Glow, en gravant la surface du verre à un niveau microscopique, créant une finition douce au toucher, mais améliore également sa résistance aux rayures et aux empreintes digitales. .

Loption Space Black est différente. Il est brillant, présente une finition arc-en-ciel lorsquil est pointé vers des sources lumineuses et - sur le modèle Pro - présente la superposition de monogramme OP ajoutée comme une `` déclaration de mode .

Les deux disposent dun écran FullHD + AMOLED avec rafraîchissement à 90 Hz, le Pro avec un écran incurvé et une découpe unique pour la caméra selfie et le modèle standard avec un écran plat et une double découpe. Ils ont également tous deux un capteur dempreintes digitales intégré.

Bien que la technologie daffichage soit similaire, le Pro augmente le son dun cran avec une configuration à deux haut-parleurs à lavant, par rapport au haut-parleur unique du Reno 4 standard.

Les deux ont une capacité de batterie similaire, avec 4000 mAh sur le Pro et 4020 mAh sur la normale. Les deux se chargent très rapidement avec les capacités Super VOOC 2.0 65W. Cela signifie que vous pouvez obtenir 66% de batterie en seulement 15 minutes, ou 100% en 36 minutes.

Cest dans le département de la caméra que vous remarquerez quelques différences. Les deux disposent du même capteur principal de 48 mégapixels, mais le Pro le soutient avec un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif à zoom hybride 5x de 13 mégapixels.

Le modèle standard dispose dun capteur ultra-large de 8 mégapixels à résolution inférieure et dun capteur noir et blanc de 2 mégapixels pour des données supplémentaires.

Ce nest pas seulement une question de spécifications, il y a aussi le fait quil existe maintenant un mode vidéo de nuit amélioré pour la prise de vue dans des situations de faible éclairage, vous offrant une vidéo beaucoup plus vibrante, détaillée et plus lumineuse.

En ce qui concerne le prix, le Reno 4 sera lancé avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 499 £ au Royaume-Uni, avec le Pro à 699 £ avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Reno 4Z est le plus abordable de tous. Les réductions de coûts ont été faites dans le département daffichage, Oppo optant pour un panneau LCD, bien quil présente un taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz.

Il est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 800 à moindre coût et dispose dun capteur dempreintes digitales physique sur le côté. Ses 8 Go de RAM et 128 Go correspondent au Reno 4, tout comme la batterie de 4000 mAh, mais sa vitesse de charge de 18 W est nettement plus lente.

Il dispose dun système à quatre caméras à larrière, mais comme nous lavons vu sur de nombreux téléphones moins chers, il dispose de deux capteurs basse résolution qui sont là juste pour compenser les chiffres.

Il y a un appareil photo à filtre rétro de 2 mégapixels et un capteur noir et blanc de 2 mégapixels assis à côté de lappareil photo principal de 48 mégapixels et de lultra-large 8 mégapixels. Côté prix: le Reno 4 Z ne coûte que 329 £.

Écrit par Cam Bunton.