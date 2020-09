ColorOS 11: tout ce que vous devez savoir sur le dernier logiciel dOppo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Android 11 a été loccasion pour les fabricants de smartphones daméliorer à nouveau leurs logiciels, et avec de nombreux fabricants, il ne sagit pas seulement dinclure les propres optimisations et améliorations de Google. Avec ColorOS 11, Oppo a tout mis en œuvre pour la personnalisation et la personnalisation.

Pour Oppo, il sagit dinclure les améliorations qui, selon lui, profiteront le plus à ses utilisateurs. Quil sagisse dun contrôle précis de lapparence et du son de votre téléphone, ou de la façon dont les applications incluses, telles que Relax, peuvent vous aider à vous déconnecter et à être conscient pendant quelques minutes dans votre journée.

Annoncé en septembre 2020

Sortie à partir de décembre 2020

Comme pour toute mise à jour logicielle majeure, la version est échelonnée sur les gammes dappareils à des moments différents. La première version accessible au public de ColorOS 11 commencera à arriver sur les téléphones en décembre 2020, et comprendra Find X2 et Find X2 Pro .

Les autres séries de téléphones et modèles moins puissants de la série Find X2 doivent attendre 2021.

Bien quune grande partie de la nouveauté dune nouvelle mise à jour système soit cachée sous la surface sous forme doptimisations et dautres améliorations, il y a encore beaucoup de mises à jour destinées aux utilisateurs. Vous pouvez consulter tous les faits saillants importants ci-dessous.

Le nouveau logiciel dOppo a une nouvelle page de personnalisation qui comporte des commandes pour personnaliser de nombreux éléments de lapparence et de la convivialité de votre téléphone.

Vous pouvez choisir la forme et la taille de vos icônes dapplication, ainsi que le style de vos bascules de paramètres rapides déroulants. De plus, vous pouvez également choisir la couleur daccentuation du système. Il sagit de la couleur qui apparaît dans tout le système sur des éléments tels que les icônes du menu des paramètres, les commutateurs à bascule et diverses autres étiquettes.

En ce qui concerne les fonds décran, Oppo a rendu les options intégrées pratiquement infinies en vous donnant la possibilité de générer automatiquement un fond décran vous-même.

Il existe des styles et des graphiques définis, mais vous pouvez choisir la combinaison de couleurs ou utiliser votre appareil photo pour prendre une photo et en choisir les couleurs primaires. Donc, si vous voulez quil corresponde à votre tenue du jour, vous pouvez prendre une photo de ce que vous portez et choisir un papier peint qui correspond à la tenue du jour.

Si vous pensiez quune simple fonctionnalité dactivation / désactivation du mode sombre était suffisante, Oppo est conçu pour vous prouver que nous avons besoin de différents degrés de `` noirceur .

Avec ColorOS 11, vous pourrez choisir entre des thèmes sombres améliorés, moyens et doux avec le niveau de contraste et dobscurité ajustés pour chacun.

Amélioré, cest là où larrière-plan est complètement noir, avec les pixels désactivés dans les panneaux AMOLED, et les couleurs et les reflets blancs sont toujours assez brillants et vifs. Medium présente un fond gris foncé avec moins de contraste, tandis que le mode doux présente un gris plus clair et des couleurs plus sobres.

Vous pouvez définir les heures auxquelles vous souhaitez lactiver et le désactiver, et même choisir manuellement votre propre horaire de lever / coucher du soleil afin quil ne soit pas automatiquement choisi en fonction de votre emplacement et de la période de lannée.

Oppo Sans est la nouvelle police de la société et est sans doute la plus personnalisable que nous ayons vue de tous les fabricants Android. Il est livré avec des options pour ajuster la taille, mais aussi la possibilité dajuster son poids avec un certain nombre dépaisseurs différentes disponibles.

Si vous êtes le type de personne qui nest jamais tout à fait satisfait de la taille, de lépaisseur ou de la possibilité de réglage du texte dans les menus et les applications de votre smartphone, cela vous conviendra jusquau sol.

Les téléphones Android utilisent des écrans Always-on depuis des années. Certains fabricants lont utilisé plus que dautres, mais 2020 semble vouloir le rendre encore plus personnalisable et offrir beaucoup plus de personnalisation.

Avec la version dOppo, vous décidez de la palette de couleurs et du style. Mais plus encore: vous créez votre propre animation. Il utilise un algorithme généré par le système pour vous donner un modèle de modèle de base, mais vous décidez comment il se déplace et à quel point ce modèle est détaillé simplement en glissant sur lécran.

ColorOS 11 ne concerne pas seulement les visuels personnalisés, il peut générer des sonneries pour vous. Le générateur vous donne la possibilité de choisir une ambiance et un rythme de la musique, puis ajuste et adapte le séquençage et le tempo des notes jusquà ce que vous trouviez le son que vous recherchez.

Cela signifie que vous navez plus à choisir parmi la liste limitée - et presque toujours terrible - de sonneries que vous obtenez normalement. Vous pouvez en générer un qui vous convient.

Cest agréable de voir un fabricant se soucier de la façon dont les sonneries et les alertes nous font ressentir, et cela est également montré dans ce quil fait avec des bips et des tonalités dalerte répétitives. Au lieu de répéter la même note ou le même jingle à plusieurs reprises et dennuyer tout le monde à portée de voix, Oppo a créé une fonctionnalité intéressante qui jouera une séquence de notes à la place.

Cela signifie que si vous recevez soudainement une cascade de messages, chaque alerte jouera lune après lautre, mais elle jouera comme une phrase musicale ou un air plutôt que de simplement répéter le même jingle à chaque fois.

Lune des fonctionnalités étonnamment intéressantes de certains téléphones Oppo récents est lapplication Relax, qui regorge de bandes sonores dambiance apaisantes de cascades, de tempêtes, de pluie, de mer et de forêts. Dans ColorOS 11, Oppo sest associé à Musicity pour lajouter à sa bibliothèque.

La société sest rendue dans un certain nombre de villes à travers le monde, capturant de laudio réel de toutes ces villes pour créer des paysages sonores qui représentent ces endroits. Avec la nouvelle version de Relax, vous pourriez vous retrouver transporté à Helsinki ou à Reykjavik ou dans lune des nombreuses autres villes.

Oppo a tenu à nous informer lors de son annonce de son intégration profonde et de son partenariat avec Google, et cela sétend à une fonction de capture décran améliorée qui peut traduire nimporte quel texte à lécran.

En utilisant lun des gestes existants dOppo, où vous glissez vers le bas avec trois doigts, vous pouvez prendre une capture décran de texte sur un écran et appuyer sur un bouton de traduction qui utilise Google Lens pour traduire le texte.

Cela semble être une fonctionnalité à la mode pour les mises à jour Android 2020. Essentiellement, certaines applications de ColorOS ont la capacité dêtre redimensionnées et de flotter sur lécran par rapport à tout ce que vous pourriez faire.

Il sappelle Flex Drop et vous pouvez lactiver en accédant à lécran des applications récentes et en faisant glisser la vignette vers licône Flex Drop, ou vous pouvez faire glisser une barre intelligente à partir du bord de lécran daccueil et lancer une application sous forme flottante à partir de ici.

Le partage à proximité est une fonctionnalité qui a été développée au cours des derniers mois et qui apporte essentiellement un service aux téléphones Android similaire à AirDrop dApple.

En lutilisant, vous pouvez envoyer rapidement des fichiers, des images et des liens vers dautres téléphones à proximité. Toute personne disposant dun téléphone à portée Bluetooth peut recevoir des informations instantanément, sans utiliser dapplications de messagerie.

Ce qui est peut-être moins perceptible, cest le travail en coulisse. Oppo dit quil a optimisé une charge danimations dans ColorOS 11, ce qui les rend beaucoup plus fluides, sans perte dimage ni décalage. Des améliorations ont également été apportées à la durée de vie de la batterie et à la façon dont les téléphones Oppo collaborent et interagissent avec les produits et les appareils portables Smarthome / IoT.

Oppo a déclaré que 28 modèles dappareils passeraient à ColorOS 11, la version bêta étant maintenant déployée et la disponibilité publique officielle dans quelques mois pour les appareils suivants:

Trouvez X2 Pro

Trouver X2

Trouver X2 Pro (édition Lamborghini)

Reno 3 4G

Reno 3 Pro 4G

Reno 4 Pro 5G

Reno 4 5G

Reno 4 Pro 4G

Reno 4 4G

Zoom Reno 10x

Reno 2

Reno 2 F

Reno 2 Z

Reno

Reno Z

F17 Pro

F11

F11 Pro (inc. Édition Marvel)

F15

A9

A92

A72

A52

A91

A5 2020

A9 2020

Bien sûr, le moment où vous obtenez la sortie dépend du modèle que vous avez, avec oppo donnant la priorité aux derniers téléphones de la série Find X2 à partir de décembre de cette année. Certains des appareils les plus anciens ne lobtiendront probablement que plus tard en 2021.

