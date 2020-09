Oppo sinspire du livre de OnePlus avec les fonctionnalités de personnalisation de ColorOS 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a dévoilé la prochaine itération de sa plate-forme mobile: ColorOS 11. Elle nest pas seulement basée sur les fonctionnalités d Android 11 , mais Oppo a également changé le schéma de dénomination afin que sa numérotation ColorOS corresponde à celle de la plate-forme sur laquelle il est basé.

Pour ceux qui ne le savaient pas, la version précédente de ColorOS était ColorOS 7. Nous avons maintenant ignoré jusquà 11 afin de réduire toute confusion pour les consommateurs qui ne savaient pas quelle version dAndroid / ColorOS ils utilisaient.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Oppo a pris une feuille dès le livre de OnePlus en matière de personnalisation visuelle, mais a ajouté de nombreuses autres fonctionnalités vraiment intéressantes qui contribuent à rendre la plate-forme agréable à utiliser et aussi personnelle à lutilisateur.

Le dernier logiciel dOppo dispose dun écran de capture de tout `` Personnalisation dans les paramètres qui agit comme un hub pour toutes sortes de modifications visuelles. Donc, que vous souhaitiez modifier la couleur daccentuation du système, le papier peint, la forme et la taille de licône de lapplication, ou même le style et la forme des commutateurs de paramètres rapides dans lombre déroulante, vous pouvez le faire à partir dici.

Et si vous pensiez quune version du mode sombre vous suffisait, détrompez-vous. La dernière mise à jour dOppo va vous permettre de choisir entre trois modes sombres différents. Les fonds décran et les icônes dapplication peuvent également être réglés pour `` sajuster au mode sombre , ce qui les fait changer de couleur et dapparence pour correspondre au complément de larrière-plan plus sombre.

Il y a bien sûr un noir à contraste élevé, mais aussi un gris foncé et un gris légèrement plus foncé, vous permettant de choisir un contraste plus doux pour les moments de nuit où vous le souhaitez. Vous pourrez également définir manuellement lheure à laquelle il deviendra actif.

ColorOS 11 a également ajouté de nouvelles animations aux options disponibles pour lactivation du capteur dempreintes digitales. Vous pouvez même ajuster la pondération / lhabillage du texte du système.

Laffichage Always-On devient la nouvelle nouveauté - comme nous lavons vu dans EMUI 11 avec Huawei - et Oppo adopte une approche similaire ici, vous permettant de personnaliser les graphiques, le jeu de couleurs et même de générer votre propre animation.

Une fonctionnalité de personnalisation assez intelligente concerne les sonneries et les alertes de notification. Oppo a mis de lénergie et de lintelligence artificielle derrière tout cela.

Lune des fonctionnalités dalerte garantira que si vous recevez une charge de notifications répétées rapidement, les unes après les autres, le ton de lalerte change pour former un modèle de notes, plutôt que simplement le même bip répété encore et encore.

De plus, il existe un nouvel outil de génération de sonneries qui vous permet de choisir le type dambiance et de tempo que vous souhaitez, puis den créer un qui correspond à vos envies.

Fonctionnellement, il existe quelques nouvelles fonctionnalités, mais la plupart dentre elles sont celles ajoutées à partir dAndroid 11, que nous avons vues dans les versions bêta du dernier système dexploitation de Google.

Des éléments tels que le menu Power, y compris les commandes de la maison intelligente, sont ajoutés, sauf - étant Oppo - il ne sagit pas seulement de sen tenir aux commandes de Google Home. Vous pourrez également les utiliser pour dautres plates-formes.

De même, des fonctionnalités de confidentialité améliorées permettront une acceptation des autorisations plus granulaire lors du lancement dapplications. De plus, il existe maintenant un nouveau mode de traduction à trois doigts.

Vous utilisez le geste à trois doigts dOppo pour les captures décran et appuyez sur un nouveau bouton de traduction qui utilise Google Lens pour traduire nimporte quel texte à lécran.

ColorOS 11 sera disponible à partir de décembre 2020 pour les Find X2 et Find X2 Pro , les X2 Neo et Lite suivront au premier trimestre 2021. Les autres appareils recevront le logiciel à une date ultérieure.

Écrit par Cam Bunton.