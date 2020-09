Lancement des Realme 7 et 7 Pro: puissance et vitesse à petit prix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Realme a dévoilé une nouvelle série de smartphones et - contrairement à la plupart des autres lancements technologiques cette semaine - celui-ci se déroule en Inde, pas à lIFA de Berlin .

Les deux nouveaux téléphones sont les derniers appareils ultra-abordables, mais puissants, à venir dune entreprise qui a fait de son rapport de mission son rapport de mission.

Ils sappellent Realme 7 et Realme 7 Pro et - bien quils se ressemblent et partagent le même nom - ils ne sont pas si similaires lorsque vous approfondissez les spécifications.

Pro - dans ce cas - désigne un processeur plus puissant, une charge plus rapide et un affichage de meilleure qualité et non, comme dhabitude, un écran plus grand. En fait, le modèle Pro a un panneau plus petit.

Puisque nous y sommes, parlons des écrans. Le Realme 7 utilise un panneau LCD de 6,5 pouces à 90 Hz équipé dun taux de réponse tactile rapide de 120 Hz.

Le 7 Pro, quant à lui, a été équipé dun panneau AMOLED plus riche et plus lumineux qui sétend jusquà 6,4 pouces de diagonale et offre une luminosité maximale de 600 nits. Les deux sont fullHD + (1080 x 2400).

Bien sûr, le Realme 7 standard étant le modèle le moins cher, certains compromis sont faits. Outre la technologie daffichage, la première chose que nous avons remarquée est la puissance de traitement à lintérieur.

Il a été équipé de lun des processeurs de MediaTek et est lun des premiers téléphones à utiliser le processeur de jeu Helio G95.Il est associé à une énorme batterie de 5000 mAh qui se charge rapidement à laide de la technologie Dart Charge 30W.

Pour référence, cest la même technologie utilisée par OnePlus dans ses adaptateurs Warp Charge 30.

Le Pro dispose dun processeur Snapdragon 720G plus efficace et utilise une batterie plus petite de 4500 mAh. Cependant, cette batterie est équipée du support SuperDart Charge, ce qui signifie quelle est divisée en deux et se charge à laide dun adaptateur 65W (le même quOppo utilise dans son Find X2 Pro ).

Les deux téléphones disposent dun système à quatre caméras dirigé par le même capteur Sony principal de 64 mégapixels, rejoint par un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels ainsi que des capteurs macro et monochromes à basse résolution.

Les deux exécutent Realme UI basé sur Android 10 et seront lancés à des prix très compétitifs en Inde. Les configurations pour les 7 et 7 Pro incluent des modèles avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage ainsi quun modèle 8 Go / 128 Go.

Le Realme 7 standard vous coûtera 14 999 INR (environ 200 USD) tandis que le Realme 7 Pro commence à seulement 19 999 INR (environ 270 USD).

Écrit par Cam Bunton.