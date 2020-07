La dernière technologie de charge flash 125W dOppo charge les téléphones à des vitesses fulgurantes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Oppo a annoncé toute nouvelle technologie de charge flash qui peut complètement remplir la batterie de votre téléphone de 0 à 100 en seulement vingt minutes. Cest ce quon appelle la charge du flash 125W, et près dêtre deux fois plus rapide que sa technologie précédente.

Quiconque a suivi de près lindustrie des smartphones au cours des dernières années sait quOppo a été le leader du marché pour la charge rapide à cette époque. Au cours des années passées, sa technologie de charge VOOC a établi la norme pour la vitesse à laquelle vous pouvez charger votre téléphone.

Sa technologie la plus récemment disponible, appelée SuperVOOC 2.0, dispose de 65 W de puissance et dune conception de batterie à deux cellules pour remplir lOppo Find X2 Pro en environ 30 minutes, mais la dernière charge flash de 125 W efface le sol avec.

Comme SuperVOOC 2.0, la charge du flash 125 W utilise une conception de batterie à deux cellules, sauf que cette fois, une grande partie de la construction interne et des éléments de la batterie et des composants de charge du téléphone ont été mis à jour pour le rendre encore plus efficace.

En réalité, cela signifie que - si votre téléphone avait une batterie de 4000 mAh et une prise en charge de la charge du flash de 125 W - vous pouviez le brancher vide et, dans les cinq minutes, vous auriez déjà une capacité de 41%.

Chaque téléphone Oppo avec prise en charge du flash de 125 W dispose également de 10 capteurs de température intégrés, qui surveillent la charge pour garantir sa sécurité à tout moment. De plus, la charge est délivrée sur un câble de type C à type C.

Ce qui est particulièrement intéressant avec ladaptateur de charge flash 125W, cest quil prend également en charge une multitude dautres technologies de charge. Donc, si vous avez un autre appareil qui utilise Power Delivery, vous pouvez le brancher et bénéficier de la vitesse la plus rapide que votre appareil puisse recevoir.

Comme si cela ne suffisait pas aux fans à charge rapide, Oppo a également pris le relais dune technologie de charge sans fil rapide. Il sappelle 65W AirVOOC et combine essentiellement les systèmes de charge sans fil existants dOppo 40W et 25W en un seul.

Avec la batterie de 4000 mAh utilisée à nouveau comme exemple, le nouveau système AirVOOC est capable de recharger une batterie vide en environ 30 minutes.

Comme vous vous en doutez, la gestion de la température est également importante ici, et donc Oppo a conçu un système de refroidissement plus avancé pour garantir que larrière du téléphone reste frais pendant la charge.

La technologie de chargeur flash filaire de 125 W est commercialement disponible et peut donc être mise en production dans un smartphone dans un avenir relativement proche. Malheureusement, Oppo na pas dit quel téléphone le recevra en premier ou quand, mais nous pensons que nous verrons quelque chose avant la fin de lannée.

En ce qui concerne la technologie de charge sans fil, il ny a pas de mot officiel sur le moment où cela pourrait voir le jour.