Oppo taquine une charge ultra rapide de 125 W

Oppo a adopté les médias sociaux pour taquiner son prochain développement dans la recharge ultra rapide des smartphones. Dans une image animée, il a dévoilé une technologie de charge de 125 W qui devrait être annoncée cette semaine.

Au cours des dernières années, Oppo sest imposé comme un leader du marché dans le domaine de la recharge rapide et filaire de smartphones. Sa technologie - VOOC et les itérations suivantes - a longtemps été la charge la plus rapide.

Sous sa forme actuelle et la plus rapide - 65W Super VOOC 2.0 - il peut remplir une batterie de smartphone phare de 0 à 100% en un peu plus de 30 minutes.

Cette vitesse nest cependant pas uniquement liée à la force brute de léquipement de charge, elle a également beaucoup à voir avec la composition de la batterie. Pour atteindre ces vitesses, il divise la batterie en deux cellules individuelles, mais jointes.

Dans lOppo Find X2 Pro , par exemple, il a une capacité totale de 4260 mAh mais divisé en deux cellules de 2130 mAh, plutôt que davoir une grosse batterie.

Lesprit sinterroge sur la vitesse - potentiellement - que le système 125W pourrait charger, sur la base de la vitesse du courant le plus rapide.

La logique suggérerait peut-être une vitesse presque deux fois plus rapide, mais en raison dautres facteurs - y compris la charge plus lente qui se produit lorsquune batterie atteint environ 80% - cela pourrait ne pas être réaliste.

Compte tenu de la capacité de la batterie pouvant être rechargée au cours des 15 à 20 premières minutes sur la batterie actuelle, nous pourrions enfin voir une technologie qui vous permet de brancher votre téléphone pendant cinq minutes (littéralement) et de vous procurer suffisamment de jus pour le faire. quelques heures.

Oppo annoncera le 15 juillet tous les détails de son prochain système de charge rapide et fou. Nous vous apporterons plus de détails à mesure quils émergeront.