Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Début juin 2020, Realme a levé le couvercle de son produit phare X3 SuperZoom - que nous avons examiné et plutôt apprécié . À ce moment-là, cependant, il ny avait aucune autre famille dappareils pour arriver à côté. Mais il semble maintenant que la version "non SuperZoom" soit imminente, selon une fuite .

Le bien nommé Realme X3 relie beaucoup de ce qui est génial avec le X3 SuperZoom, mais, comme vous lavez probablement deviné, réduit la vente de certains appareils photo - bien que nous ne sachions pas exactement comment en ce moment .

Les spécifications clés du X3 sont apparues sur une console Google Play, présentant beaucoup de ce que vous attendez: il y a un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ en son cœur, tout comme le SuperZoom, associé à 8 Go de RAM (et non 12 Go comme le SuperZoom).

Lécran est probablement le même entre les appareils X3 et X3 SuperZoom: un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Bien que la Play Console ne le dise pas, nous pensons quelle offrira donc également un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La façon exacte dont le X3 sintégrera dans le casse-tête de Realme est cependant contestable. Noublions pas quen plus du X3 SuperZoom, il y a aussi le X50 Pro 5G . Par conséquent, nous nous attendrions à ce que le X3 soit un modèle non 5G, atteignant un prix encore plus favorable - ce qui peut être une chose avisée en effet pour ses marchés cibles.