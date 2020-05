Lancement de la famille complète Oppo Find X2 au Royaume-Uni, les prix dévoilés pour X2, X2 Neo et X2 Lite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Oppo a organisé un bref événement de lancement en ligne au Royaume-Uni pour annoncer que sa famille de téléphones Find X2 est maintenant disponible en précommande au Royaume-Uni, confirmant le prix phare premium de lépopée Find X2 Pro, ainsi que les Neo et Lite plus abordables.

Il est sûr de dire quavec la nouvelle série Find X2 , Oppo a cherché à offrir quelque chose pour tout le monde, quel que soit le budget. À lexception des téléphones économiques à très bas prix, il y a une bonne gamme ici, et tous sont équipés de la 5G.

Les téléphones seront vendus par EE, O2, Virgin Media et Vodafone, ainsi que par les détaillants populaires Amazon et Currys PC World ou Carphone Warehouse.

Le Find X2 Pro est sans aucun doute le produit phare de la série, offrant lun des meilleurs écrans du marché, ainsi que la batterie Super VOOC 2.0 à charge rapide.

Cétait la première de la série à être prévisualisée, et vous pouvez lire notre critique ici .

Avec son appareil photo périscope épique aux côtés des appareils photo standard et ultra-large de 48 mégapixels, cest lun des systèmes de caméra les plus polyvalents de tous les smartphones.

Le Find X2 ordinaire partage de nombreuses similitudes avec le Find X2 Pro. Il a le même écran QuadHD + de 6,7 pouces à 120 Hz, plus cette minuscule caméra perforée à lavant. Il a même la même charge Super VOOC 2.0 de 65 W et la même batterie de 4 200 mAh.

À lintérieur, vous obtenez le processeur Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est sûr de dire que chaque pouce est un produit phare. La différence vient de loffre de caméras.

Le Find X2 na pas de lentille périscope, offrant plutôt un appareil photo hybride à zoom 5x à côté dun appareil photo ultra-large de 12 mégapixels et de lobjectif principal de 48 mégapixels.

Si cest le rapport qualité-prix que vous recherchez, le Find X2 Neo pourrait être juste le ticket. Son prix inférieur à 600 £ est attrayant et il vous offre un téléphone avec un processeur Snapdragon 765G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il a une caméra quadruple à larrière, avec un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo téléobjectif à zoom 2x et un objectif ultra large et un capteur noir et blanc basse résolution pour des données supplémentaires.

Il y a aussi un grand écran AMOLED FullHD + 6,5 pouces à 90 Hz à lavant, avec une petite caméra perforée dans le coin supérieur et tout en verre. Il dispose également dune batterie à charge rapide de 4025 mAh, bien que la charge VOOC de 30 W ne soit pas aussi rapide que le modèle Pro.

Le bébé du peloton a toujours du poids et est livré avec le même processeur Snapdragon 765G que le Neo, mais il y a quelques différences.

Vous navez pas le panneau incurvé AMOLED sur le devant, mais plutôt un écran plat, avec une lunette inférieure plus épaisse et une encoche en forme de goutte de rosée en haut. Il na pas non plus les taux de rafraîchissement plus élevés des autres modèles.

Pourtant, avec le puissant processeur, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il devrait être plus que capable. De plus, il a la même batterie de 4 025 mAh et la même charge VOOC de 30 W que le Neo.

De même, il dispose dun système de caméra quadruple dirigé par la caméra principale de 48 mégapixels et pris en charge par une caméra ultra-large de 8 mégapixels, ainsi que dune caméra à filtre monochrome et de style rétro à basse résolution.