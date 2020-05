Realme X3 SuperZoom apporte une puissance phare et une caméra zoom épique au marché de milieu de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Realme a dévoilé son dernier téléphone puissant de milieu de gamme: le Realme X3 SuperZoom. Comme son nom lindique, son appareil photo est lun des plus grands points dintérêt.

Empruntant sans aucun doute la technologie à sa société sœur Oppo, Realme a incorporé à larrière un appareil photo à téléobjectif à stabilisation optique conçu par périscope, permettant un zoom optique 5x mais également un zoom numérique jusquà 60x.

Il est rejoint par un appareil photo principal de 64 mégapixels avec un capteur construit par Samsung, ainsi que par les appareils photo macro 8 mégapixels ultra-larges et 2 mégapixels.

Sinspirant des écrans récents dOppo et de OnePlus , ce téléphone est tout au sujet des taux de rafraîchissement. Le panneau FullHD + de 6,6 pouces à lavant (2400 x 1080) est capable de taux de rafraîchissement jusquà 90 Hz, ce qui devrait se traduire par des animations ultra-fluides et réactives.

La découpe sur le devant est du type à double perforation, dotée dune double caméra selfie. Sur le SuperZoom, cela comprend un appareil photo standard / large de 32 mégapixels et un ultra-large de 8 mégapixels.

Dans le but de réduire le coût de détail pour les consommateurs, certains compromis sont faits par rapport au téléphone X50 Pro 5G . Par exemple, bien quil ait un avant et un arrière en verre - y compris une jolie finition en verre multicouche doux à larrière - le cadre est en plastique.

De même, à lintérieur, le téléphone est alimenté par un processeur Snapdragon de génération précédente. Plus précisément: il sagit de la puce Snapdragon 855+, qui nest pas en reste par nimporte quelle mesure, elle est juste un peu plus ancienne que la 865 actuelle. Et, étant donné le choix entre un processeur 800 plus ancien et une série 600 ou 700 plus récente, nous pensons que le le bon choix est de vieillir, de maintenir les performances à des niveaux similaires.

Cette vitesse nest encore améliorée que par le stockage UFS 3.0 utilisé pour garder sa mémoire flash de 128 Go en lecture et en écriture ultra rapide, et la RAM LPDDR4X qui aide les applications intenses à fonctionner sans heurts.

Pour le faire fonctionner toute la journée, Realme a équipé le X3 SuperZoom dune batterie de 4 200 mAh. Et faisant partie de la famille de marques Oppo, il y a aussi une charge rapide impliquée.

Realme a opté pour la technologie de charge flash 30W pour celle-ci, qui est similaire en fonctionnement à Warp Charge 30 de OnePlus et aux versions précédentes de charge flash VOOC.

Il exécute Realme UI - une fourchette de ColorOS dOppo - qui fonctionne sur Android 10.

Le Realme X3 SuperZoom sera disponible avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour seulement 469 £ au Royaume-Uni. Dautres variantes de stockage nont pas encore été confirmées.