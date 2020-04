Oppo Ace2 lancé, puissance phare et charge sans fil ridiculement rapide en remorque

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Oppo a dévoilé une toute nouvelle puissance phare appelée Ace2 et, ce faisant, a éloigné la marque Ace de la série de smartphones Reno et la équipée dune charge sans fil très rapide.

Comme le Reno Ace dorigine, ce téléphone semble être équipé de certains des composants les plus rapides disponibles, et qui couvre tout, de la RAM interne, du traitement et du stockage ainsi que du chargement filaire et sans fil.

Alors que OnePlus - la société sœur dOppo - a déjà déclaré quil utiliserait un système de charge sans fil de 30 W dans son prochain téléphone phare, lAce2 a été équipé dun système encore plus rapide de 40 W.

Ajoutez cette technologie Air VOOC de 40 W à la charge filaire SuperVOOC 2.0 de 65 W, et vous naurez pas besoin de patience pour remplir la batterie de 4000 mAh de lAce2.

En bref: que vous le branchiez ou le posiez sur son tapis sans fil, le téléphone se rechargera très rapidement.

Comme la prochaine série OnePlus 8 , lAce2 comprendra le processeur Snapdragon 865, ainsi que 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5, plus 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.0.

Pour le faire fonctionner efficacement, Oppo la également équipé de technologies de refroidissement impressionnantes, notamment en fibre de carbone et dune chambre de refroidissement à vapeur.

Sur le devant, il y a un écran maigre avec une découpe de perforation pour la caméra avant. Il est `` uniquement en résolution FullHD +, mais utilise un panneau AMOLED de 6,5 pouces à 90 Hz pour des noirs profonds, des couleurs vives et des taux de rafraîchissement rapides.

Il y a un système de caméra quad à larrière composé dune caméra ordinaire et ultra-large, ainsi que des capteurs de profondeur et macro pour des données supplémentaires et une meilleure mise au point de près.

Il exécute ColorOS 7.1 basé sur Android 10, similaire au Find X2 Pro lancé récemment, et sera disponible en argent, gris et violet à partir du 20 avril.

Actuellement, le téléphone est uniquement destiné à la Chine, sans savoir pour linstant sil sera lancé sur lun des autres marchés dOppo.