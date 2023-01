Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus - suivant sa stratégie de lancement depuis 2022 - a lancé son nouveau téléphone phare en Chine avant un lancement mondial. Cela signifie que nous avons une image complète de l'appareil plus d'un mois avant qu'il ne soit dévoilé lors de son événement de lancement international en Inde en février.

Le OnePlus 11 5G lui-même est à peu près exactement ce que nous attendions après des semaines (et des mois) de rumeurs et de fuites. Et - en regardant la fiche technique - il semble que ce soit le téléphone " Pro " de la société, sauf le nom.

Il a toutes les caractéristiques d'un téléphone phare, ce qui signifie que la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 est intégrée pour garantir la rapidité et la puissance du téléphone, conformément à l'idée originale de OnePlus de construire des téléphones " rapides et fluides ".

Cette plateforme est associée à une mémoire vive de 16 Go, qui a été optimisée à l'aide d'un système de gestion de la mémoire vive développé par OnePlus pour offrir des performances fluides et réactives lors des jeux ou en multitâche.

Les choses se sont également accélérées du côté de l'affichage, OnePlus utilisant un écran LTPO de troisième génération pour des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, et des capacités adaptatives afin qu'il puisse rapidement ajuster ses taux de rafraîchissement en fonction de ce qui est requis pour l'application ou le jeu utilisé et - ce faisant - économiser la batterie. Le tout repose sur un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution "2K" et une profondeur de couleur de 10 bits.

Les caméras ont également été améliorées, le système à trois caméras étant dirigé par un capteur primaire Sony IMX980 de 50 mégapixels. Il y a également une caméra ultra-large de 48 mégapixels et un "objectif portrait" de 32 mégapixels, tous trois intégrés dans une grande protubérance circulaire à l'arrière.

Ce nouveau langage de conception a - bien sûr - été partagé par OnePlus avant, et marque un énorme changement de direction pour la société qui a - ces dernières années - utilisé des conceptions carrées et rectangulaires minimales.

Ce ne serait pas un téléphone phare de OnePlus sans des vitesses de charge rapides, et il n'est donc pas surprenant de voir la prochaine itération de SuperVOOC en place ici aussi. La charge SuperVOOC de 100W sera très légère pour recharger la batterie de 5000mAh.

Le OnePlus 11 5G sera mis en vente en Chine le 9 janvier et sera annoncé pour les autres marchés mondiaux lors d'un événement le 7 février à New Delhi, en Inde. À ce moment-là, nous aurons plus de détails sur les prix, les couleurs et les variantes de stockage pour les différents marchés.

