Des photos du OnePlus 11 ont été publiées avant son dévoilement imminent.

(Pocket-lint) - Le OnePlus 11 devrait être annoncé très bientôt en effet, et de nouvelles images montrent des combinés réels dans un cadre de vente au détail.

OnePlus n'a cessé de teaser le nouveau téléphone avant une annonce le 4 janvier dans son pays d'origine, la Chine, mais il semble maintenant que la société soit plus prête que jamais - avec des photos divulguées montrant des modèles de détail dans ce qui semble être une sorte de magasin.

Les photos nous donnent notre meilleur aperçu de ce à quoi ressembleront les téléphones OnePlus 11, y compris la confirmation de cette énorme bosse de caméra à l'arrière.

Alors que les caractéristiques matérielles spécifiques du OnePlus 11 doivent encore être confirmées, nous sommes assez confiants qu'il sera livré avec la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm en son cœur, rejoint par une batterie de 5 000mAh avec des capacités de charge rapide de 100W.

À l'arrière, un trio de caméras sera dirigé par une caméra principale de 50 mégapixels. Aux côtés de cette caméra, on peut s'attendre à une caméra ultra-large de 48 mégapixels et une caméra téléobjectif de 32 mégapixels pour compléter l'augmentation considérable. À l'avant, un appareil photo selfie de 16 mégapixels sera placé dans le coin d'un écran Super AMOLED 1440x3216 de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Tout cela devrait être rendu officiel assez rapidement, et les attentes sont déjà élevées pour un téléphone qui devrait être livré avec jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Nous nous attendons à en savoir plus sur une sortie mondiale le 7 février également.

Écrit par Oliver Haslam.