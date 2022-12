Le OnePlus 11 a fait l'objet d'une fuite complète - spécifications, photos, etc.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le OnePlus 11 sera officiellement lancé le 7 février 2023 lors d'un événement en Inde. Cependant, grâce à une nouvelle fuite massive, nous n'avons pas à attendre aussi longtemps pour découvrir à peu près tout ce qu'il y a à savoir à son sujet avant.

Des photos du prochain téléphone OnePlus, le contenu de la boîte dans laquelle il sera livré, ainsi qu'une liste de spécifications ont été mis en ligne.

Le célèbre leaker Evan Blass a publié sur son fil Twitter un trio d'images qui montrent le combiné dans toute sa gloire et révèlent quelques détails clés.

Elles montrent le même appareil avec la caméra ronde à l'arrière que nous avons vu dans les fuites précédentes - même certaines photos officielles. Mais, l'image "unboxing" montre que vous obtenez un étui décent avec l'appareil. En outre, la liste des spécifications révèle (en chinois) qu'il y aura trois modèles disponibles au lancement : un avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un autre avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, et une dernière variante avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

En outre, on apprend que le OnePlus 11 fonctionnera avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2, avec une carte graphique Adreno 740 (680MHz).

L'appareil photo arrière comprendra une caméra principale de 50 mégapixels, un ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels. L'écran AMOLED 3216 x 1440 sera de 6,7 pouces et se rafraîchira jusqu'à 120 Hz, avec une caméra selfie de 16 mégapixels dans le coin supérieur gauche.

Le téléphone ne pèsera que 205 g et sera livré avec ColorOS 13.0 préinstallé. Il sera classé IP54 pour l'étanchéité à la poussière et à l'eau et sera disponible en version noire et verte.

Tout ce que nous attendons maintenant, c'est le prix. Donc, à moins qu'il y ait une autre fuite majeure à venir, il y aura toujours une raison de se rattraper avec l'événement de lancement en février.

Écrit par Rik Henderson.