Le OnePlus 11 continue de fuir, sous forme de photos et d'images de produits.

(Pocket-lint) - Le OnePlus 11 va être annoncé le 7 février et OnePlus a déjà publié une flopée d'images de style de vie - mais il y a beaucoup plus de fuites sur ce téléphone.

Tout d'abord, la date du 7 février verra le lancement du téléphone en Inde, mais il semble qu'il va en fait être dévoilé en Chine d'abord, le 4 janvier 2023, selon le compte Weibo de OnePlus. Cela signifie que nous saurons tout sur ce téléphone bien avant le lancement international.

Deuxièmement, nous avons également vu un certain nombre d'images pour cet appareil fuir aussi. Cela s'ajoute aux images de style de vie que nous avons partagées avec vous récemment.

Grâce à 91mobiles, vous pouvez jeter un coup d'œil à des photos sommaires de l'avant et de l'arrière du téléphone. Il n'y a pas grand-chose à tirer de ces clichés.

Cependant, nous avons également vu le partage d'une collection de photos du produit grâce à Abhishek Yadav sur Twitter. Ces photos montrent le téléphone sous tous les angles, ce qui ne laisse rien à l'imagination.

Vous pouvez voir comment l'appareil photo est intégré dans le cadre - tout comme Samsung l'a fait avec plusieurs modèles précédents - tandis que ce curseur est parfaitement visible sur le côté de l'appareil.

OnePlus 11

Le OnePlus 11 devrait être lancé avec le Snapdragon 8 Gen 2 qui l'alimente, offrir une triple caméra Hasselblad et vous offrir une charge super rapide. Ce qui est intéressant, c'est que OnePlus semble lancer ce téléphone phare 2023 si tôt dans l'année, après l'avoir précédemment lancé au printemps. Cela suggère qu'il veut être plus compétitif et se lancer sur le marché pour éloigner les clients des appareils de Xiaomi ou de Samsung, qui sont tous deux lancés en début d'année.

