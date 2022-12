Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus a pris la décision inhabituelle d'annoncer la date de lancement de son prochain produit presque deux mois avant que le téléphone ne soit présenté officiellement pour la première fois.

Dans un communiqué de presse - accompagné de quelques vidéos de Noël que vous pouvez ou non trouver croustillantes - la société ne nous a pas seulement donné la date de lancement, mais elle nous a aussi donné un aperçu du design et quelques caractéristiques que nous pouvons attendre du OnePlus 11 5G.

Le téléphone sera dévoilé lors d'un événement à New Delhi, en Inde, le 7 février et - dans les nouvelles excitantes pour les fans de OnePlus - le curseur d'alerte est de retour. Comme la plupart des précédents flagships OnePlus, ce commutateur vous permettra de basculer entre la sonnerie, le vibreur et le silence sans avoir besoin de déverrouiller le téléphone ou d'utiliser l'écran tactile.

Nous sommes habitués à ce que OnePlus nous fournisse au compte-gouttes des informations sur ses prochains appareils à l'approche du lancement, et il semble que ce processus ait déjà commencé pour le OnePlus 11.

La société a également révélé que nous verrons le traitement des couleurs Hasselblad utilisé dans le OnePlus 11 5G également, ce qui promet des couleurs précises et naturelles.

Dans l'image et les vidéos teaser, nous voyons que le téléphone présente le design qui a été divulgué précédemment et comporte une grande unité de caméra ronde à l'arrière contenant les trois lentilles de la caméra et ce qui ressemble à un flash LED à double tonalité.

Le fabricant a également révélé qu'il lancera la prochaine génération d'écouteurs OnePlus lors du même événement. Baptisés OnePlus Buds Pro 2, ces écouteurs seraient dotés d'une "expérience audio stéréo de qualité cristalline." Ce sont leurs mots, pas les nôtres.

D'autres détails sur les deux produits sont rares, mais nous sommes presque certains que OnePlus rendra lentement l'image plus claire à mesure que nous nous rapprochons de l'événement de lancement.

