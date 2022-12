L'édition Marvel du OnePlus 10T arrive, des articles exclusifs et plus encore.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus va bientôt lancer une version Marvel Edition de son smartphone 10T.

Ayant déjà travaillé avec Disney sur une édition Avengers du OnePlus 6, la marque revient au thème des super-héros pour un nouveau modèle.

Il semblerait que ce soit lié à la sortie de Black Panther : Wakanda Forever au cinéma et a été annoncé par le compte Twitter officiel de OnePlus India.

Restez à l'écoute pour une offre excitante créée pour les fans de Marvel. Rendez-vous sur la plateforme Red Cable Club pour en savoir plus. pic.twitter.com/8iubOw2dhb- OnePlus India (@OnePlus_IN) 14 décembre 2022

Le téléphone et les accessoires inclus seront lancés sur le site Red Cable Club - le système d'adhésion de la communauté OnePlus - et nous attendons toujours les détails officiels.

Cependant, des images et un prix sont apparus sur le site officiel de vente au détail de Disney en Inde - où le combiné est susceptible d'être exclusif.

On y voit la boîte, un OnePlus 10T avec un bouclier de style Captain America sur l'unité de caméra arrière, un étui spécial conçu autour de l'armure d'Iron Man, un PopSocket Captain America, et un support de téléphone Black Panther.

Son prix est fixé à 55 999 roupies, soit environ 580 £ / 675 $.

Le téléphone lui-même a exactement les mêmes spécifications que le OnePlus 10T standard, tel que lancé en août.

Il dispose d'un écran Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+. Il y a un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 à l'intérieur, avec jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

