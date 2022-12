La charge rapide de 100 W du OnePlus 11 confirmée par une certification chinoise

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain OnePlus 11 disposera d'une charge rapide de 100W, comme le confirme un site de certification chinois avant son dévoilement officiel.

OnePlus devrait annoncer son prochain téléphone phare dans les prochains mois et nous avons déjà vu un certain nombre de fuites entourant l'appareil. Cela inclut le fait qu'il sera simplement appelé le OnePlus 11 et qu'il aura un trio de caméras. Maintenant, nous avons la chose la plus proche de la confirmation officielle qu'il prendra également en charge la charge rapide de 100W.

Cela vient du site chinois de certification 3C qui indique que le OnePlus 11 offre une telle vitesse de charge rapide, ce qui le rend plus rapide à mettre sous tension que l'actuel OnePlus 10 Pro. Cependant, ce ne sera toujours pas la charge la plus rapide utilisée par OnePlus - cet honneur revient au OnePlus 10R Endurance Edition et ses capacités de 150W.

Quant au OnePlus 11, nous nous attendons déjà à de grandes choses grâce à l'utilisation du dernier processeur phare Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, tandis qu'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est déjà annoncé par la rumeur. Les trois caméras devraient comprendre une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 48 mégapixels et une caméra téléobjectif de 32 mégapixels.

La vitesse ne devrait pas être un problème non plus, avec cette puce Snapdragon qui devrait être associée à une mémoire vive de 16 Go et à un stockage UFS4.0. La batterie est censée être une partie de 5.000mAh, aussi.

Écrit par Oliver Haslam.