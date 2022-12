Le OnePlus 11R, nom de code Udon, se dévoile alors que les tests se poursuivent.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le OnePlus 11R a brisé la couverture avant sa sortie avec des photos de la configuration de la triple caméra arrière du téléphone et de la caméra selfie centrale qui ont fui en ligne.

Alors qu'une grande partie de l'attention sur OnePlus est naturellement sur le flagship OnePlus 11 en ce moment, le OnePlus 11R sera une version de milieu de gamme conçue pour être vendue sur des marchés spécifiques. Le téléphone a déjà fait l'objet de fuites, des informations sur ses spécifications ayant été diffusées sur Internet dès le mois de septembre. Maintenant, des images montrant la caméra centrale du téléphone et les trois caméras arrière sont apparues dans un nouveau rapport.

Ce nouveau rapport n'indiquait pas initialement que ce téléphone était le OnePlus 11R et utilisait simplement le nom de code Udon. Depuis, Max Jambor a confirmé qu'il s'agit bien du prochain téléphone de milieu de gamme de OnePlus.

J'ai parlé avec mes amis de @mysmartprice - cet appareil est le OnePlus 11R alias nom de code Udonhttps://t.co/VuzeUSdINI- Max Jambor (@MaxJmb) 7 Décembre 2022

Cela pose cependant quelques questions intéressantes. Les fuites précédentes avaient le OnePlus 11R arborant un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces, tandis que le dernier rapport a le Udon emballant un panneau d'affichage de résolution QHD+. Nous devrons attendre une clarification à ce sujet, à moins que OnePlus n'ait annoncé cette chose en premier.

En ce qui concerne le reste des chiffres importants du OnePlus 11R, nous attendons déjà un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 et jusqu'à 16 Go de RAM, ainsi que des options de stockage allant jusqu'à 256 Go. Les trois caméras comprendront un tireur principal de 50 mégapixels aux côtés d'un ultrawide de 8 mégapixels et d'un macro de 2 mégapixels.

Le rapport indique que le OnePlus 11R (ou Udon, si vous préférez) est en cours de test en ce moment, "avec l'aide des testeurs de la Communauté OnePlus en Inde". Espérons qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant d'entendre quelque chose d'un peu plus officiel.

Écrit par Oliver Haslam.