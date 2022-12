Est-ce le OnePlus 11 non annoncé ? Une fuite l'affirme !

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus n'a pas confirmé qu'il avait un nouveau téléphone phare en préparation, mais le OnePlus 11 est attendu prochainement et maintenant les images de presse ont commencé à fuir.

La dernière fuite de OnePlus provient de l'habituel @OnLeaks sur Twitter, cette fois-ci en collaboration avec GadgetGang. La fuite elle-même nous montre les rendus officiels de deux couleurs du OnePlus 11 - Forest Emerald et Volcanic Black. Ces deux couleurs sont très jolies, bien que l'absence d'une couleur plus claire et plus vive puisse en décevoir certains.

Le rapport dit que nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'il y ait des couleurs exclusives pour ce modèle, mais il pourrait toujours y avoir des couleurs spécifiques aux régions dans lesquelles l'appareil sera vendu - comme une version Panda White pour le marché chinois, par exemple.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Les attentes sont élevées pour le OnePlus 11, notamment parce que le téléphone est essentiellement un OnePlus 11 Pro. La société a apparemment décidé de renoncer au nom Pro cette fois-ci, bien qu'il y ait toujours une chance qu'un nouveau modèle plus haut de gamme arrive à l'avenir.

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 13 Janvier 2021 Ce superbe logiciel vous aidera à récupérer les fichiers corrompus.

En ce qui concerne ce modèle, les rumeurs précédentes ont OnePlus expédiant cette chose avec un écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ce dernier sera associé à une mémoire vive pouvant aller jusqu'à 16 Go selon le modèle choisi, avec une batterie de 5 000 mAh et une recharge de 100 W incluse.

En ce qui concerne les caméras, un appareil photo de 16 mégapixels prendra en charge les selfies, tandis que la caméra principale de 50 mégapixels sera rejointe par une option ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels.

On s'attend actuellement à ce que OnePlus annonce le nouveau téléphone au cours du premier trimestre de 2023, alors attendez-vous à en savoir plus sur cette chose dans les semaines à venir.

Écrit par Oliver Haslam.