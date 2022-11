Le mystérieux téléphone OnePlus est certifié - s'agit-il du OnePlus 11 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un téléphone OnePlus non annoncé a fait son apparition sur le site de certification Bluetooth SIG et il pourrait bien s'agir du prochain OnePlus 11.

Le nouveau téléphone OnePlus a été certifié comme ayant la connectivité Bluetooth 5.3 ainsi que l'exécution d'OxygenOS 13 basé sur Android 13 de Google. Au-delà de cela, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la certification, mais nous savons au moins que le téléphone aura également la 5G.

Quant à savoir de quel téléphone il s'agit, il est probable qu'il s'agisse du OnePlus 11 ou d'un nouveau modèle OnePlus Nord. L'argent intelligent est sur le premier cependant, avec des rapports récents suggérant que le OnePlus 11 Pro n'aura pas du tout "Pro" dans le nom. Cela ne signifie pas que ce téléphone n'aura pas des spécifications impressionnantes, cependant.

Ces spécifications devraient inclure un écran QHD+ de 6,7 pouces et une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Un appareil photo principal de 50 mégapixels devrait également être rejoint par un objectif ultra-large de 48 mégapixels.

En ce qui concerne les couleurs, une nouvelle fuite indique qu'il y aura des finitions noir mat et vert brillant. Nous sommes toujours partants pour un noir mat, mais nous sommes un peu inquiets à l'idée d'une finition verte et brillante. Mais nous réservons notre jugement jusqu'à ce que nous voyons cette chose en chair et en os.

Le#OnePlus11 sera disponible en finition noir mat et vert brillant - Max Jambor (@MaxJmb) 25 novembre 2022

Quand cela se produira, nous ne le savons toujours pas. Une annonce au cours du premier trimestre de 2023 semble probable, mais c'est une autre chose sur laquelle nous devrons attendre une confirmation avant de nous emballer.

