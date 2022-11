OnePlus augmente la longévité de ses appareils en s'engageant à fournir 4 ans de mises à jour du système d'exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus a confirmé qu'il offrira 4 ans de mises à jour de l'OS et 5 ans de mises à jour de sécurité sur certains modèles, permettant aux utilisateurs de garder les appareils plus longtemps.

L'annonce a été faite lors d'un événement Oxygen OS à Londres, où OnePlus a confirmé que OOS 13.1 serait lancé mondialement dans la première moitié de 2023, avec le OnePlus 10T obtenant la mise à jour avant Noël 2022.

OnePlus n'a pas détaillé exactement quels appareils seront admissibles à un plus grand soutien logiciel, mais il est probable que ce soit des modèles phares plutôt que ceux de la gamme Nord abordable.

Le nouveau régime de mise à jour permettra à OnePlus de s'aligner plus étroitement sur des entreprises comme Google et Samsung, ce qui signifie que les propriétaires pourront conserver leurs appareils un peu plus longtemps.

Plusieurs facteurs contribuent à ce que les clients conservent leur téléphone plus longtemps - l'augmentation du coût de la vie et la sensibilisation accrue à l'environnement - et il est donc essentiel d'avoir accès à une assistance logicielle pour garantir que ces appareils restent sûrs et pleinement fonctionnels.

Le responsable des produits logiciels de OnePlus, Gary Chen, a souligné qu'il ne s'agissait pas simplement de mettre à jour le logiciel, mais que cela dépendait de l'offre de support du fabricant de puces, ainsi que de Google, en plus du travail nécessaire de OnePlus lui-même.

OxygenOS 13 est basé sur Android 13 et apporte une série d'améliorations aux appareils OnePlus, notamment une expérience d'affichage permanent améliorée, un design aquamorphique et la prise en charge de l'audio spatial.

Bien que OnePlus ne confirme pas quels appareils bénéficieront d'un plus grand soutien logiciel, nous nous attendons à ce que le téléphone phare de 2023 - qui devrait être appelé le OnePlus 11 Pro - soit probablement inclus.

