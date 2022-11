Le OnePlus 11 pourrait devenir une céramique avec 16 Go de RAM

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone phare de OnePlus pourrait être doté d'une nouvelle construction en céramique et contenir 16 Go de RAM, selon les informations d'un divulgateur.

La station de fuite Digital Chat Station sur Weibo a une histoire qui rend ses rapports dignes d'attention et les dernières affirmations ont OnePlus allant tout dans la "texture et la performance" cette fois-ci.

Selon eux, le OnePlus 11 sera doté d'une découpe à trou unique pour sa caméra selfie au sommet d'un écran incurvé avec une résolution 2K. Cette découpe sera située dans le coin supérieur gauche, nous dit-on.

En termes de construction, le rapport indique que OnePlus utilise un cadre métallique pour le téléphone, mais avec un corps en céramique. Cela devrait garantir une texture haut de gamme et beaucoup de poids, mais cela pourrait également signifier un prix tout aussi élevé.

En ce qui concerne les spécifications, le Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme de Qualcomm sera au cœur du OnePlus 11, avec 16 Go de RAM et un stockage rapide UFS 4.0 pour compléter les éléments les plus importants. Tout cela devrait garantir un téléphone rapide et de qualité supérieure.

Il est intéressant de noter que Digital Chat Station continue d'appeler ce modèle le OnePlus 11, sans aucune mention d'un OnePlus 11 Pro. Cela pourrait venir plus tard, ou il est possible que ces spécifications soient pour ce modèle plus cher - nous devrons attendre et voir. Quoi qu'il en soit, le téléphone qui est décrit ici semble être un gagnant sur tous les plans.

Écrit par Oliver Haslam.