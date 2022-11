OnePlus veut connaître votre avis sur ses téléphones, mais il y a un hic.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus demande une fois de plus aux gens de l'aider à fabriquer de meilleurs téléphones, mais cette fois, elle veut que vous le fassiez en personne - et vous devrez vous rendre à Londres.

L'idée de recueillir les commentaires des utilisateurs n'est pas nouvelle pour OnePlus, qui le fait depuis des années. Mais ces derniers temps, OnePlus a dû se contenter de gérer son forum Open Ears en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, elle revient à un événement en personne qui aura lieu le 28 novembre à Londres. Vous devrez donc être sur place si vous voulez participer.

OnePlus dit qu'il "invite les utilisateurs de Londres et des environs à se joindre à cet événement et à partager leurs commentaires sur OxygenOS et à aider à façonner son avenir". Mais pour y arriver, vous devrez répondre à un sondage qui prend environ quatre minutes. Il est également question de signer un accord de non-divulgation, il est donc possible que vous entendiez parler de ce que OnePlus a prévu pour OxygenOS et l'avenir.

L'idée est que OnePlus cherchera des idées et des suggestions "sur les fonctionnalités actuelles et à venir et tiendra compte de vos conseils et de vos commentaires." Donc s'il y a quelque chose qui vous tracasse, ou une fonctionnalité que vous aimeriez voir, c'est le moment de vous impliquer.

Envie de vous impliquer ? Vous devez remplir ce formulaire et le faire rapidement - les candidatures sont clôturées le 16 novembre. Vous saurez si vous faites partie des personnes sélectionnées à la fin de la semaine, vous ne serez donc pas laissé en plan trop longtemps.

