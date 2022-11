La fuite des spécifications du OnePlus Nord CE 3 révèle la taille de l'écran, les caméras, et plus encore.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une fuite prétend avoir dévoilé les principales spécifications du prochain OnePlus Nord CE 3, un téléphone qui devrait être annoncé au début de l'année 2023.

Successeur du OnePlus Nord CE 2, le modèle rafraîchi devrait être annoncé dans les deux premiers mois de l'année prochaine. Si c'est le cas, OnePlus pourrait avoir moins à partager que d'habitude - parce qu'une partie de ces informations semble avoir déjà fuité avant l'heure.

Selon OnLeaks, le prochain téléphone sera doté d'un écran LCD FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui laisse présager des animations fluides. L'écran sera soutenu par une puce Snapdragon 695 5G si la fuite est correcte, tandis que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage complètent les principales spécifications internes. Une batterie de 5 000 mAh est également prévue.

À l'arrière, OnLeaks estime que les caméras comprendront un capteur principal de 108 mégapixels associé à une caméra macro de 2 mégapixels et à un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Cela suggère qu'il n'y aura pas de caméra ultra-large, ce qui sera décevant pour certains. Les amateurs de selfies utiliseront un appareil photo frontal de 16 mégapixels, nous dit-on.

Parmi les autres détails notables, citons une capacité de charge rapide de 67W ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales placé sur le côté du téléphone.

Deux choses que nous ne savons pas encore - quand exactement OnePlus va annoncer cette chose et combien il coûtera quand il le fait. Nous pouvons nous attendre à ce que ces détails apparaissent en ligne assez rapidement, que ce soit officiellement via OnePlus ou officieusement grâce à une fuite.

Écrit par Oliver Haslam.