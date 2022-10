Le OnePlus 11 Pro pourrait ne pas être si Pro après tout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les rumeurs concernant le téléphone OnePlus 11 Pro de l'année prochaine circulent depuis un certain temps, mais les dernières disent que ce n'est pas du tout son nom, malgré des spécifications de niveau Pro.

Le nouveau téléphone phare de OnePlus devrait arriver au cours du premier trimestre de 2023, mais lorsqu'il sera finalement dévoilé, on nous a dit qu'il s'appellerait OnePlus 11, sans le nom de Pro en vue. C'est en tout cas ce que dit le leaker Max Jambor, qui ajoute que malgré le nom non Pro, l'appareil reste une offre haut de gamme. Pour être clair, il s'agit d'un OnePlus 11 Pro en tout sauf le nom.

Le prochain modèle OnePlus Pro s'appelle OnePlus 11 - Max Jambor (@MaxJmb) 17 octobre 2022

C'est parce que les spécifications dont nous avons entendu parler ont atteint toutes les notes élevées, y compris un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Derrière cela, nous nous attendons à trouver une puce Snapdragon 8 Gen 2 et encore plus loin, un appareil photo de 50 mégapixels rejoint par un objectif ultra-large de 48 mégapixels. La caméra téléobjectif devrait atteindre 32 mégapixels, tandis que ceux qui prennent des selfies bénéficieront d'un objectif de 16 mégapixels.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tout cela fait penser au OnePlus 11 Pro, bien sûr. La raison pour laquelle OnePlus ne l'appelle pas ainsi n'est pas encore claire, mais nous ne pouvons qu'imaginer que nous devrons toujours payer le prix Pro pour obtenir l'un de ces appareils.

OnePlus annoncera-t-il quelque chose avec le nom Pro plus tard ? Jambor ne l'exclut pas, mais nous savons que cela ne se produira pas dans les trois premiers mois de 2023, au moins.

Écrit par Oliver Haslam.