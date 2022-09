Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le OnePlus 11 Pro est l'un des nombreux téléphones à venir que nous avons hâte de voir en 2023, et il fait suite à l'un des meilleurs téléphones phares d'un bon rapport qualité-prix sur le marché cette année : le OnePlus 10 Pro.

Des rumeurs détaillées et des fuites d'images ont déjà commencé à faire surface pour le prochain téléphone haut de gamme de OnePlus, et donc - nous pensons - que nous avons déjà une assez bonne idée de ce que nous pouvons attendre de lui.

Au fur et à mesure que d'autres rumeurs, fuites et informations apparaîtront, nous continuerons à mettre à jour cette rubrique avec l'histoire du OnePlus 11 Pro. Vous voulez en savoir plus sur le prochain fleuron de OnePlus ? C'est ici qu'il faut être.

Calendrier de lancement du OnePlus 11 Pro

Premier trimestre 2023

Environ 800 £/800 $ ?

Les informations provenant des premières fuites de spécifications et de conception suggèrent que nous verrons le OnePlus 11 Pro à un moment donné au cours du premier trimestre de 2023. Cela serait logique, puisque c'est à ce moment-là que le OnePlus 10 Pro a fait sa première apparition en 2022.

Si OnePlus suit un modèle similaire pour le 11 Pro, nous pourrions voir un premier aperçu du produit dès janvier, avec un lancement initial en Chine et un déploiement mondial quelques mois plus tard.

Rien n'a encore été dit sur le prix, mais il serait logique qu'il se situe dans le haut de gamme du marché. Le OnePlus 10 Pro était environ 800 £ / 800 $, et nous nous attendons à ce que le 11 Pro soit quelque part près de cette fourchette.

Design et écran du OnePlus 11 Pro

Enorme boîtier circulaire pour l'appareil photo

Verre incurvé à l'avant et à l'arrière

Curseur d'alerte

Écran QHD+ de 6,7 pouces - 120 Hz

Les fuites de rendu détaillé jusqu'à présent suggèrent que OnePlus apporte un changement assez spectaculaire à la conception arrière de son téléphone phare pour 2023. Plutôt que d'avoir une unité de caméra rectangulaire ou carrée, l'arrière du téléphone est dominé par une grande protubérance circulaire. Elle n'est pas identique, mais est similaire à ce que nous avons vu sur le Xiaomi 12S Ultra.

Le reste de la conception du téléphone est très similaire à ce qui se fait habituellement chez OnePlus. Les rendus montrent du verre incurvé à l'avant et à l'arrière du téléphone, avec des bords métalliques minces tout autour. Et - contrairement au OnePlus 10T - l'interrupteur à glissière d'alerte est ici.

D'autres détails incluent le bouton d'alimentation sur le côté droit, sous ce curseur d'alerte, avec le commutateur de volume sur le côté opposé du téléphone.

À l'avant, nous nous attendons à voir un grand écran AMOLED de résolution QuadHD+ avec une caméra selfie à trou de perforation dans le coin supérieur gauche. L'écran est censé mesurer 6,7 pouces en diagonale et offrir des taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

S'il ressemble au 10 Pro - et nous soupçonnons que ce sera le cas - l'écran offrira des taux de rafraîchissement adaptatifs, permettant à l'écran d'ajuster et d'adapter automatiquement son taux de rafraîchissement en fonction du contenu, allant d'aussi peu que 1 Hz jusqu'à son pic de 120 Hz. Il est également probable qu'il poursuive la tendance d'Oppo et de OnePlus à proposer une prise en charge des couleurs sur 10 bits et 1 milliard de couleurs.

Spécifications matérielles et performances du OnePlus 11 Pro

Processeur Snapdragon 8 Gen 2

16 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie de 5000mAh avec charge rapide de 100W

Les téléphones phares de OnePlus utilisent presque toujours les derniers et meilleurs chipsets mobiles disponibles chez Qualcomm. On s'attend à la même chose pour le OnePlus 11 Pro. Cela signifie qu'il est susceptible d'être lancé avec la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2, qui n'a pas encore été annoncée. Les rumeurs suggèrent que cela alimentera le téléphone avec jusqu'à 16 Go de RAM.

On dit également que le téléphone aura un espace de stockage de 256 Go. Les téléphones phares de OnePlus n'ont pas offert de stockage extensible depuis longtemps, donc nous ne nous attendons pas à un support de carte microSD pour celui-ci.

En ce qui concerne la batterie, on prétend que nous verrons une capacité de 5000mAh avec le support de la charge de marque 100W SuperVOOC de OnePlus/Oppo. Cela signifie que vous serez en mesure de recharger complètement la batterie en bien moins de 30 minutes. La chose intéressante à noter ici - peut-être - est que le OnePlus 10T offre actuellement une expérience de charge plus rapide de 150W, mais a une plus petite capacité de batterie de 4800mAh.

Caméras du OnePlus 11 Pro

Appareil photo primaire de 50 Mpx

48MP ultra-large

Téléobjectif 32 Mpx avec zoom 2x

Caméra selfie 16MP

Le OnePlus 11 Pro est censé comporter trois caméras à l'arrière, chacune ayant une fonction dédiée. Il y a la caméra principale de 50 mégapixels aux côtés d'une caméra ultrawide de 48 mégapixels et d'une caméra zoom téléobjectif 2x avec un capteur de 32 mégapixels. La caméra selfie en façade serait dotée d'un capteur de 16 mégapixels.

Si les premiers rendus sont exacts, OnePlus va poursuivre sa stratégie de co-marquage avec Hasselblad. Comme Oppo, il s'est associé à la société de caméras pour offrir une expérience de caméra différente avec l'approche d'Hasselblad en matière de traitement des couleurs.

OnePlus 11 Pro : L'histoire jusqu'à présent

21 septembre 2022 : fuite des spécifications du OnePlus 11 Pro

Selon un rapport exclusif de 91Mobiles, le OnePlus 11 Pro disposera d'une charge de 100W, d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et d'une batterie de 5000mAh.

14 septembre 2022 : le design du OnePlus 11 Pro a été révélé

Les fuites de rendus ont commencé, et cette fuite montre une énorme protubérance ronde de la caméra à l'arrière du OnePlus 11 Pro.

Écrit par Cam Bunton.