(Pocket-lint) - Le prochain flagship de OnePlus devrait être le OnePlus 11 Pro, faisant logiquement suite au OnePlus 10 Pro qui a été lancé au début de cette année. Et, si l'entreprise suit le plan de jeu de 2022 en 2023, il pourrait être là relativement vite.

Deux fuites récentes - provenant toutes deux de la même source originale - révèlent le design du téléphone, et toute une liste de spécifications que nous pouvons attendre du prochain téléphone ultra premium de la sous-marque Oppo.

En ce qui concerne le design, il semble que OnePlus s'éloigne de son boîtier d'appareil photo carré pour se diriger vers une grande protubérance circulaire, avec la marque Hasselblad au centre. Ces fuites proviennent de Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks) et ont été publiées par 91Mobiles et SmartPrix.

De l'arrière, le téléphone a l'air sérieux et s'inscrit dans la lignée des tendances observées chez d'autres fabricants chinois comme Xiaomi et Huawei au cours des 12 derniers mois. Le curseur d'alerte fait également son apparition sur ce modèle, ce qui ravira les fans de OnePlus.

L'appareil photo est censé comporter trois caméras distinctes : une primaire, une ultra-large et un zoom téléobjectif 2x. Il est suggéré que ces caméras seront dotées de capteurs de 50, 48 et 32 mégapixels respectivement.

Les autres caractéristiques clés comprennent l'habituel grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution QuadHD et des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Ce n'est pas mentionné, mais nous nous attendons également à ce qu'il poursuive la tendance récente à prendre en charge jusqu'à 1 milliard de couleurs et des taux de rafraîchissement adaptatifs pour économiser la batterie. Après tout, les deux générations précédentes l'ont fait.

Les spécifications mentionnent également une caméra selfie de 16 mégapixels percée dans la partie supérieure de l'écran, qui sera probablement la seule interruption dans un écran qui prendra presque tout l'espace sur la face avant.

En interne, il n'est pas surprenant de voir le processeur Snapdragon 8 Gen 2, qui n'a pas encore été lancé, être à la manœuvre. Ce chipset sera probablement annoncé à la fin de cette année, avant le lancement des téléphones phares de 2023, et OnePlus est souvent parmi les premiers à utiliser les nouvelles plateformes Snapdragon.

À côté de cela, il est affirmé que nous verrons jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, plus une grande batterie de 5000 mAh avec le support de la charge super rapide de 100W.

Aucune date de lancement spécifique n'est mentionnée, mais - comme le OnePlus 10 Pro - il devrait arriver au début de l'année, alors attendez-vous à le trouver au premier trimestre de 2023.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Rik Henderson.