(Pocket-lint) - OnePlus pourrait être sur le point d'élargir considérablement sa gamme Nord - en l'étendant à d'autres catégories de produits dans le processus.

Un éminent divulgateur en ligne a suggéré que la firme chinoise annoncera bientôt un téléphone OnePlus Nord 3, tandis que la OnePlus Nord Watch, dont on parle depuis longtemps, pourrait également être prête pour une annonce.

En outre, un Nord Band a été répertorié, ainsi qu'une nouvelle paire de Nord Buds. Enfin, un pèse-personne intelligent de la marque Nord rejoindrait la famille, aux côtés d'autres produits intelligents que l'on n'associe généralement pas à la sous-marque bon marché.

La liste des appareils a été publiée par Mukul Sharma (@stufflistings) sur son compte Twitter. Il n'a pas encore donné de détails sur le calendrier de sortie ou sur l'origine de l'information.

Nous avons déjà entendu parler de la Nord Watch à plusieurs reprises, les rumeurs commençant au début de 2022. Le OnePlus Nord 3 a également fait l'objet de spéculations pendant de nombreux mois. Il a déjà été annoncé qu'il serait doté d'une capacité de charge de 150 W, par exemple.

Les autres fuites de produits sont assez nouvelles cependant - après tout, OnePlus n'a sorti ses premiers Nord Buds qu'en mai (sans jeu de mots).

Avec peu d'autres informations pour l'instant, nous garderons nos yeux et nos oreilles sur le terrain et nous vous ferons savoir quand nous en verrons et en entendrons plus.

Écrit par Rik Henderson.