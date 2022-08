Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé le OnePlus 10T lors d'un événement à New York, offrant le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à une charge de 150W et un assez bon rapport qualité-prix.

La société a également annoncé OxygenOS 13 lors de l'événement, le logiciel devant être publié plus tard cette année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le logiciel OxygenOS 13, y compris les appareils sur lesquels il arrive et les fonctionnalités qu'il apporte avec lui.

OnePlus n'a pas donné de calendrier définitif sur la date à laquelle nous pouvons nous attendre à l'apparition du logiciel OxygenOS 13.

Il est dit qu'il arrivera sur le OnePlus 10 Pro "bientôt". OnePlus a ensuite déclaré qu'il arriverait sur le OnePlus 10T "plus tard cette année". On suppose donc qu'il arrivera avant la fin de 2022, bien que certains appareils pourraient ne pas l'obtenir avant 2023.

OxygenOS 13 sera disponible sur les appareils OnePlus suivants :

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

OxygenOS est dit avoir été conçu avec ce que la société appelle un "design aquamorphique", offrant un look lisse et polyvalent avec des icônes et des animations minimalistes.

Un certain nombre de fonctionnalités sont introduites avec le logiciel. Voici un aperçu des fonctionnalités de OxygenOS 13 et de leur signification.

OxygenOS 13 apportera une plus grande variété d'affichages Always On (AOD), offrant une plus grande gamme de personnalisation afin que vous ayez plus d'options pour décider ce que vous voulez voir apparaître sur votre écran sans avoir à allumer et déverrouiller votre appareil.

OnePlus s'est associé à Spotify pour vous permettre de lancer votre liste de lecture pour vos déplacements ou votre bande sonore matinale en quelques clics. Il existe également un affichage intelligent qui rend le titre de la chanson, l'artiste et l'album facilement disponibles à l'écran.

En outre, Canvas AOD vous permet de "dessiner le contour d'un portrait photographié, en utilisant différents traits", tandis que Bitmoji AOD "affiche une version graphique vivante de vous-même et de votre comportement dans la vie réelle, reflétant des situations réelles et en temps réel".

Quant à Insights AOD, il affiche un ruban qui mesure le temps que vous passez à déverrouiller votre téléphone.

Le mode Zen est conservé dans OxygenOS 13, vous encourageant à faire des pauses. La fonction personnalisable vous permet de définir une durée spécifique pendant laquelle vous ne serez pas dérangé par les notifications, le bruit blanc et d'autres distractions. Vous pouvez également définir des thèmes et des sons spécifiques en fonction.

Smart Launcher permet d'agrandir les dossiers et leur contenu sur votre écran d'accueil, pour un accès plus facile. Vous pourrez toucher et ouvrir des applications dans un dossier, sans avoir à ouvrir le dossier lui-même.

Vous pourrez également ajouter des widgets pour vos applications préférées afin d'en profiter depuis votre écran d'accueil.

La boîte à outils latérale est une fonction pratique qui permet d'accéder facilement à toutes les applications. Vous pourrez également personnaliser les applications qui y figurent afin de l'adapter à vos besoins.

Le moteur de jeu HyperBoost est conçu pour offrir une expérience de jeu plus fluide et plus stable lors de la lecture des titres pris en charge.

Cette fonction effectue des ajustements pour améliorer les performances de jeu, comme la réduction de la fluctuation du taux de trame et l'amélioration du taux de réponse tactile d'un appareil.

OxygenOS 13 apporte la prise en charge de Spatial Audio, permettant d'ajuster la direction du son dans différentes applications pour une expérience optimale.

Le logiciel apporte également la prise en charge de Dolby Atmos, offrant un champ sonore plus large et une perception spatiale du son plus précise.

OxygenOS 13 embarque Fast Pair, vous permettant de vous connecter rapidement aux écouteurs et aux casques sans fil pris en charge, aux téléviseurs intelligents et plus encore, en quelques secondes.

La fonction Audio Switch vous permet de passer facilement d'un appareil audio à un autre, ou vice versa.

Lorsque vous êtes connecté à un compte Google, vous pourrez utiliser Nearby Share avec OxygenOS 13, ce qui vous permettra de transférer rapidement du contenu depuis des appareils Android et Windows.

Il existe également une fonction appelée App Streaming qui vous permet de diffuser le contenu de l'écran de votre smartphone sur d'autres appareils ChromeOS situés à proximité.

OxygenOS 13 apportera également une sécurité améliorée. Il s'agira notamment d'être automatiquement averti des applications et téléchargements à risque. En outre, OxygenOS 13 gardera votre emplacement sécurisé, même lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public.

Il y a également Private Safe 2.0 à bord, qui est une version améliorée de Private Safe, qui sécurise les données, les documents et les fichiers multimédias dans un coffre-fort virtuel afin qu'ils ne soient pas accessibles par d'autres applications.

