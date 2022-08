OnePlus annonce le retour du curseur d'alerte.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus a annoncé le OnePlus 10T lors d'un événement à New York, mais l'appareil manque une caractéristique caractéristique - le curseur d'alerte.

Le curseur d'alerte a été une partie intégrante des téléphones phares de OnePlus depuis le début, comme les fans de la marque le savent, et bien qu'il n'existe pas sur certains de la ligne Nord, les modèles phares ont continué à l'avoir, jusqu'à cet appareil en tout cas.

Pour le OnePlus 10T, OnePlus a supprimé le curseur d'alerte afin d'obtenir plus d'espace à l'intérieur de l'appareil, pour des améliorations de performance clés comme une plus grande batterie et plus d'antennes.

OnePlus a déclaré à Pocket-lint : " Sur le OnePlus 10T, cela a été un choix difficile [de supprimer le curseur d'alerte] évidemment avec l'espace à l'intérieur de l'appareil. Si vous regardez à l'extérieur, cela ressemble à un minuscule composant, mais quand vous allez à l'intérieur, notamment en ce qui concerne sa connexion à la carte mère, cela prend pas mal de place, donc ça a été un choix difficile."

Le sacrifice est-il trop important pour les millions de fans de OnePlus qui l'adorent ?

Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. OnePlus nous a laissé entendre que le curseur d'alerte ne disparaît pas à jamais.

Lorsqu'on lui a demandé si le curseur d'alerte ferait un retour, OnePlus a déclaré à Pocket-lint dans un briefing avant le lancement du OnePlus 10T : "Tout ce que je peux dire, c'est que l'équipe d'ingénieurs travaille dur pour cela.

"Ce n'est pas un adieu perméable au curseur d'alerte si nous avons notre mot à dire. Nous travaillons dur pour être en mesure de le ramener dans le futur."

Il a également été suggéré que le curseur d'alerte pourrait revenir au niveau du logiciel à l'avenir : "Nous avons eu une excellente suggestion sur le fait de faire le curseur d'alerte au niveau du logiciel, donc je pense que notre équipe produit réfléchit à la façon de le faire maintenant."

Nous supposons que nous verrons ce que l'avenir nous réserve là, mais il semble que cela pourrait ne pas être toutes les mauvaises nouvelles pour les fans du curseur d'alerte de OnePlus.

Écrit par Britta O'Boyle.