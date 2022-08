Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus a officiellement révélé son dernier flagship sous la forme du OnePlus 10T. Partageant un design similaire au OnePlus 10 Pro qui a été lancé plus tôt cette année, le 10T met à jour le matériel à l'intérieur, mais descend l'appareil photo.

Disponible en deux couleurs - noir grès et vert jade - le OnePlus 10T dispose d'un grand boîtier de caméra carré proéminent à l'arrière. Il y a trois lentilles à l'intérieur du boîtier et un flash circulaire, offrant une finition symétrique comme le 10 Pro, tandis que l'avant du combiné voit une caméra à trou de perforation centralisée en haut de l'écran AMOLED Full HD+ 120Hz de 6,7 pouces.

C'est sous le capot que le OnePlus 10T joue son va-tout, en proposant le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go - ce qui est une première pour un appareil OnePlus. Vous avez le choix entre 128 ou 256 Go de stockage, selon le modèle, et une batterie de 4800 mAh est également à l'œuvre.

Cette batterie prend en charge une charge filaire rapide de 150 W (ou 125 W aux États-Unis), soit près du double de celle du OnePlus 10 Pro. Il n'y a pas de charge sans fil ou de classification IP officielle, cependant, et le OnePlus 10T a un cadre en plastique par rapport au cadre métallique plus haut de gamme offert sur le Pro.

Le triple arrière est également composé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,8 et une stabilisation optique de l'image (OIS), un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 120 degrés, et un capteur macro de 2 mégapixels, qui est une offre légèrement différente de celle du 10 Pro, et il n'y a pas de partenariat Hasselblad.

En termes de coût au Royaume-Uni, le OnePlus 10T sera à partir de 629 £. Aux États-Unis, il est de 649 $ et le prix de départ dans l'UE est de 699 €.

Si vous voulez savoir quelles sont les différences avec le OnePlus 10 Pro, alors lisez notre comparaison approfondiedes deux appareils pour vous aider à décider. Nous avons également un article approfondi sur le OnePlus 10T que vous pouvez consulter pour plus d'informations.

Écrit par Britta O'Boyle.