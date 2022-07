La liste complète des spécifications du OnePlus 10T a été dévoilée avant le lancement.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus est sur le point de lancer le prochain modèle à rejoindre la famille de la série 10 : le OnePlus 10T. Et si un ensemble de spécifications ayant fait l'objet d'une fuite - et ce que OnePlus nous a déjà dit jusqu'à présent - a un quelconque poids, c'est une proposition intrigante.

La société a déjà clairement fait savoir que si vous voulez le meilleur appareil photo de sa gamme, vous allez toujours vouloir le OnePlus 10 Pro plutôt que le 10T. Ce modèle à venir est moins axé sur la photographie, et plus sur la vitesse et la puissance brutes.

Une liste complète des spécifications de la version indienne a fuité, et nous donne une bonne indication de ce que l'on peut attendre de la variante T. Et - en ce qui concerne les performances - il devrait offrir tout ce dont on peut avoir besoin.

De l'avant à l'arrière, l'avant serait doté d'un grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2412 (fullHD+) et une prise en charge des couleurs 10 bits, ainsi qu'une compatibilité HDR10+.

Il serait également doté d'un appareil photo perforé de 16 mégapixels dans le coin supérieur gauche, qui prendrait également en charge le système EIS pour la stabilisation. Selon la fuite, il sera également doté d'un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.

En interne, comme on l'a prédit depuis un certain temps, la plateforme Snapdragon 8+ Gen 1 est à l'honneur. En Inde, on s'attend à ce qu'il soit accompagné de 8 ou 12 Go de RAM, tandis que d'autres régions pourraient obtenir jusqu'à 16 Go. Le tout est accompagné d'une capacité de stockage de 128 ou 256 Go.

En plus de cela, on prétend que nous verrons une batterie de 4 800mAh (et non 5 000mAh comme le 10 Pro), mais elle sera équipée d'une charge rapide de 150W, vous permettant de recharger une batterie entière en très peu de temps et de la remplir à moitié en seulement cinq minutes.

Cette fuite, qui provient de Pricebaba.com, détaille également le système de caméras à l'arrière. Comme OnePlus l'a déjà confirmé, le système de triple caméra est mené par le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels, et rejoint par un ultrawide de 8 mégapixels et une caméra de 2 mégapixels.

Si ce trio est exact, cela signifierait que le 10T arbore pratiquement le même système de caméra que le OnePlus Nord 2T. Ou - au moins - un système de qualité très similaire.

Ce qui n'est pas clair, c'est la façon dont OnePlus va fixer le prix du 10T. Les rumeurs suggèrent qu'il pourrait coûter le même prix que le 10 Pro, ce qui signifie que les acheteurs devront décider entre acheter le téléphone le plus puissant/rapide avec une charge rapide, et celui qui a le meilleur écran et la meilleure caméra.

Pour l'instant, cependant, il ne s'agit que de spéculations. OnePlus révélera tout lors d'un événement de lancement la semaine prochaine.

Écrit par Cam Bunton.