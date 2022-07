Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus se prépare au lancement de son prochain téléphone de sa manière habituelle : en donnant des informations au compte-gouttes au point que - au moment où le OnePlus 10T sera lancé - nous connaîtrons déjà tous les détails.

Dans quelques posts sur son forum OnePlus Community, il a partagé une plongée profonde sur les spécifications et les performances de la caméra, ainsi qu'un post détaillant son design et sa forme.

Comme cela semble être la coutume pour OnePlus récemment, nous aurons deux couleurs : noir et vert. Plus précisément, OnePlus les appelle Moonstone Black et Jade Green.

Comme de nombreux téléphones de sa société mère Oppo, la conception arrière présente une grande unité de caméra avec du verre incurvé autour des bords pour lui donner cet effet de montée en puissance sans faille.

Les fans de longue date de OnePlus seront déçus de voir que le curseur d'alerte n'est pas présent sur le OnePlus 10T. La société l'a abandonné, disant qu'il était nécessaire de faire plus d'espace pour la carte mère plus grande à l'intérieur du téléphone.

Elle affirme que, pour conserver le curseur d'alerte et ajouter les améliorations apportées à la capacité de la batterie, à la vitesse de chargement et au signal de l'antenne, elle aurait dû empiler la carte mère et rendre l'appareil considérablement plus épais.

En ce qui concerne la charge, OnePlus déclare utiliser deux pompes de charge internes pour fournir la charge, contre une seule pompe dans le OnePlus 10 Pro. Il est donc pratiquement confirmé que l'appareil disposera de la charge de 150 W qu'il a présentée plus tôt dans l'année et qu'il a également lancée sur le OnePlus Ace en Chine.

Quant aux spécifications de l'appareil photo, OnePlus positionne ce téléphone différemment du OnePlus 10 Pro. Autrement dit, ce téléphone est axé sur la puissance brute et la vitesse, et donc - si vous voulez le meilleur appareil photo - le 10 Pro est un meilleur pari.

Le capteur primaire du 10T sera le capteur Sony IMX766, un capteur de 50 mégapixels que nous avons vu utilisé sur plusieurs téléphones OnePlus et Oppo. C'est un très bon capteur, et c'est - en fait - le même que celui qui se trouve dans la caméra ultra-large du 10 Pro et dans le double système de l'Oppo Find X5 Pro.

Curieusement, le OnePlus 10T ne porte pas la marque Hasselblad et ne bénéficiera donc pas du traitement des couleurs de l'entreprise comme le 10 Pro et l'Oppo Find X5 Pro.

Le OnePlus 10T sera lancé lors d'un événement à New York le 3 août.

Écrit par Cam Bunton.