Le OnePlus 10T sera annoncé le 3 août

(Pocket-lint) - OnePlus a révélé qu'il annoncerait son prochain smartphone phare lors d'un événement intitulé Evolve Beyond Speed le 3 août 2022, comme le prévoyaient les rumeurs.

Dans un post de forum, la société a déclaré qu'elle lancerait le OnePlus 10T 5G - dont elle a confirmé le nom dans un tweet précédemment - à New York lors de son premier événement en personne depuis 2019.

Parallèlement à la révélation officielle de la date, et du lieu, OnePlus a également annoncé dans le post que le OnePlus 10T 5G fonctionnerait sur la plateforme Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et fonctionnerait sous OxygenOS 13.

Pas beaucoup plus a été révélé sur l'événement ou l'appareil, mais il y a eu beaucoup de rumeurs entourant l'appareil, ainsi qu'un certain nombre d'images fuitées, nous donnant une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

On pense que le OnePlus 10T sera équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il devrait y avoir deux options de couleur sous la forme de Jade Green et Moonstone Black et on pense que l'appareil offrira une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels.

Heureusement, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour découvrir tous les détails officiels sur le OnePlus 10T 5G, mais vous pouvez lire notre article séparé sur ce dernier en attendant.

Écrit par Britta O'Boyle.