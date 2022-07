Le nom du OnePlus 10T est confirmé, avec une mémoire vive de 16 Go.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La rumeur veut que OnePlus annonce un nouvel appareil avant la fin de l'année et bien que de nombreuses rumeurs aient pointé vers le nom de OnePlus 10T, l'entreprise l'a maintenant confirmé.

Un tweet a été envoyé depuis le compte officiel de OnePlus avec une sélection de thé dans différentes tasses et les mots "vous êtes invités à la fête". Dans les mots, 10T est mis en évidence en utilisant des chiffres et une police différente, confirmant le nom du prochain combiné phare.

La date de l'événement n'a pas été révélée dans le tweet, bien que des rumeurs précédentes aient suggéré le 3 août.

Le OnePlus 10T est également apparu sur un listing Geekbench avec le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sous le capot, ainsi que 16 Go de RAM. Il est dit que cette configuration offrira 512 Go de stockage. Les précédentes rumeurs n'avaient mentionné qu'un modèle à 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage et un modèle à 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, comme c'est plutôt standard pour les flagships OnePlus.

D'autres fuites ont affirmé que le OnePlus 10T offrira un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120hz et une résolution Full HD+. On dit qu'il aura une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, et les rumeurs suggèrent qu'il viendra dans les options de couleur vert jade et noir pierre de lune.

Pour l'instant, rien n'est officiel mais vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant l'appareil dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.