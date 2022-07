Rumeurs sur le OnePlus 10T : Tout ce que nous savons à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus a déjà annoncé un certain nombre de téléphones cette année, mais la rumeur veut qu'il y ait au moins un autre à venir.

Bien que le nom soit encore incertain, de nombreuses fuites suggèrent que le prochain appareil de la société se présentera sous la forme du OnePlus 10T, bien qu'il ait également été appelé le OnePlus 10 standard et qu'il soit également question d'un OnePlus 10 Ultra.

Pour le bien de cette fonctionnalité, nous allons utiliser le OnePlus 10T, car c'est le nom qui est apparu le plus dans les fuites. Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le prochain téléphone phare de OnePlus.

En juillet ?

A partir de 799 £ au Royaume-Uni

Il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur la date à laquelle le OnePlus 10T pourrait arriver, bien qu'une fuite ait suggéré juillet, ce qui semble un peu tôt. Les précédents appareils " T " sont arrivés aux alentours du mois d'octobre, alors même si les rumeurs se multiplient, nous nous attendons à ce qu'il arrive un peu plus tard que juillet.

Quant au prix, il semble que le OnePlus 10T pourrait commencer à 799 £ au Royaume-Uni, ce qui est le même prix que le OnePlus 10 Pro commence. Un listing pour l'appareil est apparu sur le site Amazon UK au début du mois de juillet avant d'être retiré. Cela suggère qu'un lancement est imminent, mais le prix semble étrange, à moins qu'il ne soit positionné au-dessus du Pro.

Similaire au OnePlus 10 Pro

Deux couleurs ?

AMOLED 6,7 pouces, Full HD+, 120Hz

Il y a eu plusieurs fuites entourant le design du OnePlus 10T, qui montrent toutes une absence de curseur d'alerte - une caractéristique qui est présente sur les téléphones phares de OnePlus depuis leurs débuts.

Toutes les fuites suggèrent que le OnePlus 10T sera doté d'un écran plat et d'une caméra centralisée à trou de perforation en haut, tandis que l'arrière verra un boîtier de caméra proéminent comme le OnePlus 10 Pro et la marque Hasselblad.

Un ensemble de rendus suggère que le OnePlus 10T sera presque identique au OnePlus 10 Pro avec quelques légères différences au niveau du boîtier. Un autre ensemble de rendus suggère que le boîtier carré de l'appareil photo avec les trois lentilles et le cercle supplémentaire s'étendra sur la largeur de l'appareil, cependant, il n'est pas clair actuellement ce qui sera exact.

En termes de couleurs, il semble qu'il pourrait y avoir un modèle vert et un modèle noir, ce dernier étant appelé Moonstone Black.

L'écran est censé mesurer 6,7 pouces et il s'agirait d'un panneau AMOLED avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme mentionné, on s'attend à ce qu'il soit plat plutôt que courbé comme le OnePlus 10 Pro.

Snapdragon 8+ Gen 1

8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage

4800mAh, 150W

Selon plusieurs rapports, le OnePlus 10T fonctionnera avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, bien qu'il y ait eu des rumeurs concernant le MediaTek Dimensity 9000 à l'origine. Il y a également eu des fuites pour suggérer différents modèles avec l'un proposant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et l'autre offrant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui ne serait pas une énorme surprise.

En ce qui concerne la batterie, on affirme que le OnePlus 10T aura une capacité de 4800mAh avec une charge rapide de 150W. Si cela est vrai, cela signifierait que le OnePlus 10T offre une charge plus rapide que le OnePlus 10 Pro. Il a été dit que l'appareil pourrait ne pas offrir de charge sans fil cependant.

Triple caméra arrière

Capteur principal de 50 Mpx

Caméra frontale 32MP ou 16MP

Il a été dit que le OnePlus 10T aura une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, un capteur ultra large de 16 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Il a également été question d'un capteur principal de 50 mégapixels couplé à des capteurs de 8 mégapixels et de 2 mégapixels, de sorte que les détails de l'appareil photo ne sont pas encore gravés dans la pierre.

À l'avant, il a été dit que le OnePlus 10T offrira soit un appareil photo de 32 mégapixels, soit un appareil photo de 16 mégapixels.

Les capacités vidéo seraient jusqu'à 4K à 60fps pour la caméra arrière et jusqu'à 1080p à 30fps pour la caméra avant.

Voici tout ce qui a été divulgué jusqu'à présent autour du OnePlus 10T.

LeOnePlus 10T a été repéré sur le site de benchmark AnTuTu sous SD 8+ Gen 1. Il est également apparu sur Amazon UK confirmant certaines spécifications et le prix pour le Royaume-Uni.

Le OnePlus 10T a été montré sous tous les angles dans une vidéo publiée par SmartPrix en association avec OnLeaks.

Desrendus et des spécifications pour le OnePlus 10T ou le OnePlus 10 ordinaire ont été publiés par @HeyItsYogesh et OnSiteGo. Il a également été dit que l'appareil arriverait dans le courant du mois de juillet.

Digit en collaboration avec OnLeaks a publié une liste de spécifications pour le OnePlus 10, ou OnePlus 10T, incluant la charge de 150W.

Écrit par Britta O'Boyle.